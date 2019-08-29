照護線上》心臟衰竭共病多，心臟復健很重要！

心臟衰竭患者的病情容易產生變化，務必定期回診及按時吃藥，按照醫師處方藥用藥，改善不良生活習慣，避免吃太鹹、抽菸、熬夜。

照護線上編輯部

心臟衰竭是因為心臟功能下降，造成心臟輸出量不夠、身體器官血流量不足的狀況。振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡強調，由於心臟輸出量不符合身體需求，會對全身器官造成負面影響，所以心臟衰竭並非單純的心臟問題，而是全身性的疾病！

心臟衰竭常見的共病有哪些？該如何預防？

劉怡凡醫師表示，心臟衰竭患者往往不只有心臟問題，而是具有多樣共病，其中以高血壓、高膽固醇、糖尿病等最常見。患者可能先有高血壓、高膽固醇、糖尿病，這些問題都會讓引起血管阻塞，而讓心肌缺氧壞死；糖尿病本身亦可能導致心肌病變，造成心臟輸出的問題；長期高血壓也會造成心臟衰竭，這些疾病沒有控制好就會造成心臟衰竭。

心臟衰竭後容易出現腎臟問題，由於無法供給足夠的血液，腎臟功能會愈來愈差。此外肝臟、肺臟、腦部也受到影響，幾乎全身器官都會慢慢衰退。

劉怡凡醫師叮嚀道，「預防心臟衰竭從三高開始控制，血壓、血糖、膽固醇，同時也要戒除生活上不良習慣，如抽菸、不運動、飲食太鹹、壓力太大、久坐不動等，但最優先需要處理三高與抽煙問題。」

面對心臟衰竭，患者和家屬在日常照護需要注意什麼？

心臟衰竭患者的病情容易產生變化，務必定期回診及按時吃藥，按照醫師處方藥用藥，改善不良生活習慣，避免吃太鹹、抽菸、熬夜。劉怡凡醫師強調，「適度運動對心臟衰竭患者有幫助，最好能夠每天運動。記得每天量體重，若體重變化太大就需要就醫檢查。飲食方面要限制鹽分跟水分攝取。一定要戒菸、戒酒。」

由於心臟衰竭患者常有多種共病，各種共病都得好好控制，例如：糖尿病、高血壓、高血脂、高膽固醇等，都要好好配合醫師的治療。

此外，醫師會建議患者施打疫苗，例如流感疫苗、肺炎疫苗，因為感冒及肺炎皆會引發心臟衰竭惡化。

心臟衰竭團隊通常會包含哪些成員？各自扮演那些角色？

心臟衰竭牽涉許多共病，是相當複雜的疾病，需要跨領域合作整合照顧，心臟衰竭團隊成員很多，包括心臟科醫師、復健科醫師、護理師、衛教師、物理治療師、個案管理師、營養師等。

劉怡凡醫師表示，醫師主要是幫住院及門診的患者做診斷、治療；衛教師針對臨時發病患者、或對疾病認知不足、生活型態有改善空間的患者提供衛教；營養師可以指導病患的飲食控制；由於患者可能需要服用多種藥物，藥師可以給予協助；若醫院設有完整心臟衰竭中心，還會有個案管理師，持續追蹤病患回診狀況、身心狀況。

心臟復健在住院時就可以開始，從住院到門診一步一步教導患者運動，心臟功能穩定下來後就要開始復健，復健科醫師、物理治療師會根據病情來設計個人化運動處方，然後再慢慢調整運動強度。住院時開始做復健指導，出院後多做心臟復健對患者最好。

每一個心臟衰竭患者都需要心臟復健嗎？有沒有任何限制？

心臟復健以國外標準『廣義』來說，包含根據病患狀況安排運動的個人化處方設計，根據年齡、心肺狀況設計運動強度，協助病患戒菸、攝取均衡營養、適度控制鹽分。『狹義』來說就是個人化運動處方設計，指導患者做一些心臟復健活動，增強患者心肺功能。

劉怡凡醫師指出，「理論上除了病情尚未穩定的住院病患，每一位患者都需要心臟復健。臨床上，醫師會先找到導致心臟衰竭原因，然後針對血管阻塞或心臟問題處理到一個階段後再開始做心臟復健。起初不能做太高強度的運動，要循序漸進。」

根據國外研究，心臟衰竭患者接受心臟復健後，可以減少病患再住院的比例。劉怡凡醫師道，「因為心臟衰竭是慢性問題，未來會有再度復發的可能，所以心臟復健可說是治療心臟衰竭的一個環節，病患按照醫師規劃的心臟復健認真執行，可以改善心肺功能，減少再住院的機會。」

然而，心臟復健目前在台灣仍不是很普遍，真正能夠執行心臟復健的地方不是那麼多，還有推廣的空間。需要心臟復健的患者很多，接受心臟復健對患者也有很大幫助，但需要專門心肺的復健物理治療師配合，而且心臟衰竭的復健風險略高一般復健，需要專業人員密切監控，這是未來可以努力的地方

振興醫院遠距照護中心，可以對心臟衰竭患者提供哪些幫助？

振興醫院遠距照護中心有護理師24小時輪值，參與遠距照護計畫的患者，遇到問題可以直接與護理師聯絡。部分心臟衰竭又有心律不整問題的患者，可以定期上傳心電圖，若有需要可以即時處理。

剛發生心臟衰竭的病患，對疾病本質與自我照顧與保健還不甚瞭解，遠距照護中心會藉由病患定時測量與回傳的血壓、血糖、體重數據，以及回報的症狀，了解病患病情，假如有心臟衰竭惡化症狀、體重上升或下降很多，或者血壓、血糖有變化，可以和醫療團隊討論與即時處理。

劉怡凡醫師表示，由於遠距照護屬於自費服務，並非全部病患都有參加。病情較不穩定需反覆住院、或者心律不整需要密切監控，這兩類病患會比較優先。若是罹病初期對疾病的認識與保養不是那麼清楚，或還有需要密切監控，亦會建議病人加入遠距照護計畫。

有專業心臟衰竭團隊的支援，可以讓患者更安心也更有信心！

本文經授權轉載自照護線上 心臟衰竭共病多，心臟復健很重要！

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