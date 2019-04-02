照護線上》太冷太熱都傷「心」，心臟衰竭保養重點

大家曉得寒流來襲時，可能讓心臟病惡化。不過，在天氣炎熱時其實也不能大意。太冷、太熱對心臟功能有什麼影響？又該如保養呢？請心臟科專家來說明白。

照護線上編輯部

多年來心血管疾病一直在十大死因中名列前矛，每當季節交替時，都有許多患者因此住院。

大家曉得寒流來襲時，可能讓心臟病惡化。不過，在天氣炎熱時其實也不能大意。太冷、太熱對心臟功能有什麼影響？又該如保養呢？請心臟科專家來說明白。

心臟衰竭患者在不同季節會面臨哪些挑戰？

新竹馬偕紀念醫院心臟內科林柏霖醫師表示，冬天天氣冷會導致血管收縮，發生心肌梗塞的機會比較高，因為心臟衰竭最常見的原因是心肌梗塞，也就是冠狀動脈阻塞，所以在秋天、冬天心肌梗塞較容易發生的季節裡，心臟衰竭也較容易發生或惡化。

「除了氣溫較低導致血管收縮之外，冬天的飲食也是造成心臟衰竭惡化的因素之一。」林柏霖醫師提醒道，「大家習慣在冬天吃火鍋、薑母鴨、羊肉爐來暖暖身子，偏油、偏鹹的食物對心臟衰竭患者就是負擔。如果又多喝了幾碗湯，病情便可能惡化。」

至於炎熱的夏天，心臟衰竭患者也要小心。美國心臟科協會的研究指出，天氣太熱的時候患者要避免外出，因為太熱的時候會讓血管擴張流汗變多，接著會感到口渴而喝很多水，倘若心臟收縮功能已經很差，突然喝太多水的時候會造成急性心臟衰竭。

喝太少水又可能會讓血液變得比較濃稠，增加梗塞性中風或心肌梗塞的機會。

哪些季節最容易讓心臟衰竭病情惡化？

林柏霖醫師表示，就比例上來看，心臟衰竭患者於秋季、冬季病情惡化的比例較高，所以每年入秋之後心臟科醫師都會很忙碌。

「我們都會提醒患者穿暖活一點，才不會在突然走到室外時，因為血管收縮而身體不適。」林柏霖醫師道，「血管收縮的時候也可能造成血管的斑塊剝離，使得秋冬時候的心血管疾病，像是中風、心肌梗塞的比例增加。」

此外，多數人的血壓可能會在冬天的時候高一些，血壓高的時候就代表血管收縮，心臟需要輸出的負擔就會比較強，也會造成心臟的後負荷，心臟後負荷上升後心臟衰竭的比例也會比較高

為了因應這些挑戰，平時該如何養心、護心？

林柏霖醫師強調，心臟衰竭最常見的原因還是與冠狀動脈阻塞有關，第一要務當然是從這方面著手，例如高血壓、糖尿病、高膽固醇、抽菸等，務必與醫師好好配合，規則服藥。

對一個心臟功能正常的人來說，保養心臟就是維持健康飲食、規則運動、定期健康檢查。至於心臟衰竭的患者，就必須時時留意自己的身體狀況。造成心臟衰竭惡化的原因，經常和藥物及食物有關。

藥物的部分和藥物順從度有很大的關係，林柏霖醫師道：「台灣的藥物順從度其實沒有很高，患者經常會覺得症狀改善了就自己減藥甚至停藥，而導致病情惡化。」

食物的部分，醫師會建議心臟衰竭患者每天監控飲食的進出量，記錄所有吃的、喝的、尿量、排便，但是在家裡較難做到完整的紀錄，所以會教患者以體重去評估，並且觀察身體狀況，例如下肢水腫的程度、呼吸喘的程度。讓患者或家屬能夠初步判斷病情是否出現變化。



在季節交替之際，需要調整藥物嗎？

「季節變化時，一定要注意觀察血壓的變化。到了冬天，有部分的人血壓會比較高，這時候我們會對高血壓藥物做些調整。」林柏霖醫師道：「我們較鼓勵患者在家量血壓，每天做紀錄。因為在醫院量的血壓經常會比較高，醫師不容易判斷。」

目前建議的方式是每天早晚都量血壓，完整的紀錄可以幫助醫師判讀血壓在夏天跟冬天有沒有差別，如果沒有差別當然不需要去增加藥物，如果血壓有增加我們可以去依照上升的程度去調整藥物。



會建議心臟衰竭患者施打哪些疫苗呢？

目前心臟衰竭的照護指引都建議患者施打「流感疫苗」以及「肺炎鏈球菌疫苗」，林柏霖醫師強調，每年的流感疫苗都需要施打，至於肺炎鏈球菌疫苗只需要施打一次，就會有免疫效果。

施打疫苗可以預防感染，因為我們最怕心臟衰竭患者發燒。發燒會讓患者變喘，並且心跳加速，破壞原本的平衡，使病情惡化。

「患者一定要記得施打疫苗！」林柏霖醫師再次叮嚀。

若要到不同緯度的國家旅遊，需要注意什麼？需要做哪些準備？

除了季節變化之外，我們若到不同緯度的國家旅行也可能面對氣溫變化的狀況，患者得特別留意。無論是高緯度地區的寒冷或是低緯度地區的炎熱，都需密切注意血壓、飲食、水量平衡。

「長途搭機、搭車時也要小心。」林柏霖醫師道：「心臟衰竭患者的心臟功能比較差，坐久了下肢水腫的比例會比較高，也容易產生靜脈栓塞，就是所謂的『經濟艙症候群』。若併發肺栓塞，即有生命危險。」

旅遊時也要注意海拔的影響，高山上空氣中的氧氣較稀薄，心臟功能比較差的人可能會受不了。因為本身的心臟輸出量就不太夠，當含氧量下降，送到全身的氧氣量就會變低，患者就會開始頭暈不適。搭纜車、火車上山前，記得評估身體狀況。

萬一出現哪些症狀，心臟衰竭患者要特別小心，最好及早就醫？

心臟衰竭患者最常出現的症狀就是喘，如果原本可以爬一層樓，現在卻連在平地走路都會喘，代表病情有變化。

患者可以評估下肢水腫的嚴重度。如果兩隻腳腫得像寶特瓶，呼吸又很喘，患者便會感覺很虛弱，力不從心。

林柏霖醫師表示，若有心悸、胸悶的狀況千萬不能輕忽，因為心律不整、心肌梗塞都會讓病情惡化，不可不慎。

本文經授權轉載自照護線上 太冷太熱都傷「心」，心臟衰竭保養重點

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