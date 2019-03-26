照護線上》孕期產後請小心酒精，食補含酒也不能大意！

據統計，相較於滴酒不沾的孕婦，孕期酗酒的孕婦所產下的寶寶罹患「胎兒酒精症候群」的風險高達 65倍；而就算孕婦在第一孕期後戒酒，也仍有 12倍的風險。

曾翌捷醫師

親朋好友難得聚會，除了享受美食之外，不免小酌幾杯讓氣氛更加熱絡。婦產科醫師總說：只要食物均衡攝取，來源乾淨衛生，孕婦飲食就百無禁忌。而面對杯中的瓊漿玉液，孕媽咪該不該淺嚐即止呢？

很抱歉！一口都不行！

孕期酗酒已被證實是導致造成孩童先天缺陷，發展遲緩及神經發育障礙的頭號兇手。其中，孕期酗酒最廣為人知的後遺症就是「胎兒酒精症候群」，症狀包含了顱顏異常、身材矮小、體重過輕、智力不足，以及聽視覺受損等等。

據統計，相較於滴酒不沾的孕婦，孕期酗酒的孕婦所產下的寶寶罹患「胎兒酒精症候群」的風險高達 65倍；而就算孕婦在第一孕期後戒酒，也仍有 12倍的風險。因此，美國兒科醫學會（American Academy of Pediatrics）也在 2015年 10月再次發表聲明：為了避免酒精對非預期懷孕的傷害，建議所有預備懷孕以及懷孕中的婦女都應該避免酒類的飲用。

據統計，相較於滴酒不沾的孕婦，孕期酗酒的孕婦所產下的寶寶罹患「胎兒酒精症候群」的風險高達 65倍；而就算孕婦在第一孕期後戒酒，也仍有 12倍的風險。（情境照）

只喝一口真的有關係嗎？

國人勸酒文化盛行，孕媽咪面對勸酒時難免會猶豫該不該一口回絕。那麼到底酒類飲用有沒有安全劑量呢？

根據澳洲學者艾芙琳·瑪格麗（Evelyne Muggli）2017年6月發表在「美國醫學會雜誌：兒科」（JAMA Pediatrics）的論文。

研究團隊利用 3D成像軟體，將 415名 1歲寶寶的面貌分成 7萬個部份仔細分析，並參考母親孕期的飲酒記錄。結果發現：如果孕媽咪在懷孕期間喝酒，即使只是小酌幾口，嬰兒面貌和滴酒不沾的母親相比，嬰兒的五官也會產生影響：例如人中變平、上脣變薄、眼瞼裂隙變小、鼻子可能較短或鼻尖上翹。雖然這些變化可能非常細微，肉眼幾乎察覺不到，但是也讓研究團隊為酒精對於孩童未來的智能與神經發育的衝擊感到擔憂。因此，為了胎兒健康，滴酒不沾是孕媽咪的最佳選擇。

產後就能開始喝酒嗎？

歷經懷胎十月，在孩子平安生下的那一刻後，能不能開始喝酒呢？那得看您是不是一位母乳媽媽。

透過母親的哺育，新生兒可以從母乳中開啟對各種食物的探索。不同的食物，會帶給母乳不同的風味。同樣的，母親飲用酒精飲品也會增加母乳中的酒精濃度。由於新生兒的肝臟功能尚未成熟，代謝酒精的能力也遠遠比不上成人。因此母乳中的酒精可能會造成寶寶極大的負擔，輕則造成寶寶嗜睡及食慾減低，若是母親長期酗酒，飲用母乳的寶寶在一歲時也容易有粗動作（大肌肉動作）的發展障礙。因此，母乳媽媽對酒精的飲用務必要特別當心。

透過母親的哺育，新生兒可以從母乳中開啟對各種食物的探索。不同的食物，會帶給母乳不同的風味。同樣的，母親飲用酒精飲品也會增加母乳中的酒精濃度。（情境照）

不只喝酒，連含酒料理都要小心！

可是，如果只是偶而小酌或是想重拾品酒的樂趣。該留意哪些事情呢？

首先，需要特別注意的是，酒精的來源可不只有酒精飲品。國人習慣以酒入菜，特別是經常被拿來當作產後補身的佳餚，像是燒酒雞及麻油雞都會加入酒精。雖然經過滾煮，會有部分酒精揮發，但是殘留的酒精量仍然不可輕忽。據統計，酒精經過不同的烹調方式，最後殘留的比例最高可達 75%，例如食材加酒點燃（Flambe）；即便是經過持續燉煮 2小時，殘留比例仍可達 5%。因此母乳媽媽在產後飲食要特別當心。當您享受完大量以酒入菜的佳餚後，建議您應休息二到三個鐘頭後再行哺乳，以盡量降低母乳中的酒精濃度，減少對寶寶可能的影響。

另外，如果有朋友聚會或商務聚餐，小酌幾口勢在必行的話該如何兼顧母乳哺餵呢？首先，飲用酒精飲品或是食用以酒入菜的佳餚時，母乳中的酒精濃度會在食用 30到 90分鐘後達到高峰。因此母乳媽媽可以在出發前先排空乳汁，讓飲酒時間與下次哺乳至少間隔兩個小時，以降低下次哺育時母乳中的酒精濃度。

至於飲用量也需要好好拿捏。以一位 55公斤的女性來說，如果在一個小時內喝下 3罐啤酒或是 450毫升的紅酒，她需要 7.5個小時才能完全代謝血中的酒精。因此建議母乳媽媽還是淺嘗輒止為佳。要是真的放不下心，也可以搭配配方奶的輔助，避免酒精對寶寶的傷害。

適時適量飲用，母嬰才能健康平安

為了心肝寶貝的健康，建議每位媽咪不論是準備懷孕、正在懷孕、以及正在哺乳時，務必要嚴格把關酒類的飲用及食用，並且遵守適時適量的原則，以確保賓主盡歡又能兼顧母嬰的健康平安。

本文經授權轉載自照護線上 孕期產後請小心酒精，食補含酒也不能大意！

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