照護線上》喝酒護心，還是傷心？

喝酒是常見的社交文化，甚至也有人認為喝酒有益健康！究竟這些說法打哪來？酒能喝嗎？該喝多少才叫有益健康？讓我們一起看看。

◎白映俞 醫師

炎炎夏日，與三五好友找間民宿度假，小孩打鬧，大人忙著烤肉之際，是否該來幾瓶冰涼的啤酒呢？



走進餐廳點了牛排與燉飯，是否該選杯紅酒佐餐呢？



喝酒是常見的社交文化，甚至也有人認為喝酒有益健康！究竟這些說法打哪來？酒能喝嗎？該喝多少才叫有益健康？讓我們一起看看。



首先，我們先來看看一般的定義。以下我們說到的「份量」或一份酒，約是指14公克的純酒精，所以「一份酒」可以是：



□ 350c.c.的啤酒，大約就是一罐小的啤酒。



□ 120c.c.的紅酒、白酒（建議為4-5盎司，算起來約113到141c.c.，為方便大家記憶而寫120。）



□ 45c.c.酒精濃度40%烈酒



□ 30c.c.酒精濃度50%烈酒

一般酒精攝取量的上限是，男性一天兩份酒，女性一天一份酒。也就是若喝啤酒，男生一天不該喝超過兩瓶，女生一天上限是一瓶。



喝酒會傷心嗎？



你可能曾經聽過「紅酒護心臟」這樣的說法。再說，你可能也對「有喝傷肝，沒喝傷心」這句台語歌詞超有印象。這些說法常造成一股錯覺，讓人覺得「沒喝酒才傷心吧！不是都有新聞在講紅酒能保護心臟，怎麼又會說喝酒會傷心啊？」



若以為喝酒只會傷肝，卻不會影響心臟，那你就錯了！你得注意幾點：



● 喝酒過量時會增加血液裡三酸甘油脂的濃度，可能增加心血管疾病的機會。



● 喝酒過量會增高血壓，且這些額外的熱量攝取導致的肥胖，也會增加心血管疾病的機會。



● 喝酒過量會影響心臟功能！有個症狀是「假日心臟症候群」，說的是很多人在放假時去聚餐喝酒，開趴喝酒，之後開始覺得不太舒服，原來是過量的酒精誘發心臟亂跳，心跳速度加快，讓人感到心悸、胸痛、頭暈、喘。過量的酒精不僅會造成心律不整，也可能帶來心肌病變、心臟衰竭、甚至猝死。



● 一次喝下的酒精量愈多，愈容易讓心跳加速。心跳加速後就可能帶來心律不整心臟亂跳的危機。萬一這人本來就有心臟問題，喝酒過量引發的心律不整就可能引發致命危機。



● 過量飲酒會猝發中風。



看到這裡，請記得一件事：如果你本來沒喝酒，不要因為聽到「好像說紅酒會保護心臟」這樣的說法就開始喝酒！

「喝紅酒護心臟」是怎麼樣一回事？



沒錯，吃葡萄、喝葡萄汁都對身體不錯吧，原因在於葡萄的皮含有類黃酮（flavonoids）與其他抗氧化劑。因此很多人也認為，喝紅葡萄酒、白葡萄酒可能也能帶來獲取抗氧化劑的好處吧。有些研究顯示，紅酒裡面含有抗氧化劑，能夠增加血液中「好的膽固醇HDL」，也能夠減少血小板聚集在一起，減少心臟、血管受自由基的侵襲，這幾點應該對心臟、血管來說都是好事。這是大家會聽到「喝紅酒能護心」的主要原因。



不過，我們必須了解：



● 目前並沒有證據顯示說，如果喝的是紅酒而非其他酒類就不會讓人心律不整或中風。只要酒精過量，都可能帶來心律不整、心臟衰竭等問題，並不會因為是紅酒就愈喝愈保護心臟。



● 紅酒裡含有抗氧化劑，就對心血管一定有幫忙嗎？從另一個抗氧化劑維生素E的臨床實驗結果來看，吃更多維生素E並無法保護心臟。而且就算抗氧化劑真的對身體不錯，我們也不需要靠著喝酒來獲取足量的抗氧化劑，吃水果、吃蔬菜就可以得到很足夠的抗氧化劑了。想提高血液中HDL好膽固醇的量嗎？你也不需要靠喝酒。規則運動就能提高HDL的數值了。



● 目前美國心臟學會並不建議民眾藉著喝任何種類的酒精，包括紅酒、白酒，來獲取保護心臟、血管的功效。雖然針對酒類的研究有許多看起來有結論衝突之處，但目前多數學者認為，沒有哪一種酒叫做比較好的酒，雖然你聽起來會覺得紅酒比烈酒來得好，但不論哪種酒，裡面就是含有酒精啊！只要喝過量，酒精就會對人體帶來的傷害是ㄧ定的。



● 想保護心臟、血管，還是得靠著「規則運動、健康飲食、控制血壓、降低膽固醇、保持適當體重」幾件事情做起。不要想靠喝酒護心。另外，如果你已經在吃降膽固醇的藥物了，那更不要喝酒，喝了酒會讓你更容易肌肉痛。



● 如果你適量地喝，也就是男性一天紅酒不超過240c.c.，女性一天紅酒不超過120c.c.，就還在可以接受的範圍。然而，要小心自己上癮，別喝紅酒到後來愈喝愈多。



● 如果你現在已經每天都喝超量，趕快停止，降低自己中風的機會。

想喝酒不是罪，但務必適可而止。



根據醫學期刊《柳葉刀》（Lancet）2018年的研究，對象是60萬個沒有心臟疾病問題的受試者，針對喝酒習慣分析的話，會發現，每周喝10份酒精（及以上）的人，會比每周喝5份酒精以下的人，早死個一到兩年。如果每周喝18份酒精以上的人其壽命更是大幅縮減四到五年。



所以，別再以為喝酒有益健康，當攝取的酒精過量，會增加高血壓、肥胖、中風、乳癌、自殺、意外的機會，都因此會減少壽命的。

隨著年齡增長，身體代謝酒精的能力變差，更應該要下降酒精飲用量。否則過去20年前喝酒不會讓你心悸，年齡增長後就可能就會讓你心臟不適，甚至因心臟亂跳而誘發中風、心肌梗塞。再說，銀髮族平常服用的藥物變多，許多都會與酒精有交互作用，更要注意攝取的酒量。



喝酒，不要喝到ㄎㄧㄤ，不要喝到掛，不要喝到心臟不適。適量即可，不喝也可以。別誤以為喝酒護心而開始不停喝紅酒喔！

本文經授權轉載自照護線上 喝酒護心，還是傷心？

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