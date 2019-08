照護線上》面對更年期 優雅更美麗（懶人包）

相信45歲以上的婦女都遇過類似的問題,孩子長大後,本以為能悠閒享受人生,卻被更年期症狀打亂步調,不但不如想像中的優雅,還會突然大汗淋漓,十分狼狽。

現年 49 歲的張女士是名職業婦女,為了家庭、工作忙碌一整天後,一躺上床就能呼呼大睡。但是最近幾個月卻經常翻來覆去睡不著,好不容易入睡後,又可能在渾身大汗中醒來,心悸不安。與同事、家人相處時,也變得很急躁,容易感到不耐煩,而大發雷霆。看過醫師後,張女士才曉得原來這些狀況都和更年期大有關係。

相信45歲以上的婦女都遇過類似的問題,孩子長大後,本以為能悠閒享受人生,卻被更年期症狀打亂步調,不但不如想像中的優雅,還會突然大汗淋漓,十分狼狽。

更年期並不是一種疾病,而是女性人生路程中必經的一個階段。有些女性更年期症狀非常嚴重,影響日常生活、睡眠品質、工作效率,或是人際關係,遇到這種情形,千萬不要覺得「忍一忍」就過了,因為這一忍,很有可能要超過5年1!

根據衛生署統計,更年期症狀持續1年至5年的女性約有56%,但有26%的婦女症狀持續的時間會超過5年 。有更年期不適的症狀,可以盡快尋求醫師的專業建議,才能優雅邁向熟齡。

各階段更年期會有那些症狀呢?

更年期指的是女性在停經前後,從有生育能力過渡到沒有生育能力的這段時間。更年期又可以分為前、中、後三種時期,每個時期可能會遇到不同的困擾及症狀:

● 更年期(停經)前期,約45-50歲:

體內荷爾蒙濃度改變,月經週期開始變得不規則,可能出現乳房疼痛、睡眠品質變差、熱潮紅、盜汗、性慾降低等症狀。提醒您,這時候仍有可能懷孕。

● 更年期(停經)中期,約50-55歲:

月經完全停止,卵巢不再排卵,女性荷爾蒙的濃度大幅減少。尿道、陰道彈性下降,而容易出現頻尿、失禁、陰道乾澀等症狀。熱潮紅、睡眠障礙等症狀相當常見。還可能出現憂鬱、焦慮、易怒等情緒變化。

● 更年期(停經)後期,約60-65歲:

除了熱潮紅、夜間盜汗等更年期症狀之外,骨質容易快速流失,導致骨質疏鬆,使骨折的風險升高。由於陳代謝速率變慢,體重會逐漸上升。此外,停經婦女心血管疾病的風險上升,需要密切注意血壓、血脂、血糖等問題。

舒緩更年期方法百百種 及早就醫莫隱忍

面對擾人的更年期症狀,可以選擇使用荷爾蒙、植物性雌激素、非荷爾蒙及抗憂鬱劑等方式來舒緩不適感。

● 植物性雌激素:所謂的植物性雌激素,較常見的有大豆異黃酮、紅花苜蓿、月見草油等。部分研究認為使用標準化的大豆異黃酮產品可減緩更年期症候群 2,但綜合目前的科學證據仍無法得到確切結論,還需更多臨床試驗、醫學研究實證大豆異黃酮與更年期症狀的關聯性。由於這類產品會帶來類似雌激素的效果,乳癌患者並不適用,使用前最好諮詢醫師的意見。

● 荷爾蒙補充療法:荷爾蒙補充療法對熱潮紅、夜間盜汗等症狀很有用。然而荷爾蒙補充療法有風險,根據研究,長期使用可能增加靜脈栓塞與罹患乳癌的機會,因此補充女性荷爾蒙需要經醫師評估,並依照每個人狀況調整,千萬不能自行買藥亂吃。如果家族有乳癌病史、曾經中風或有心血管疾病、或有不明原因子宮出血等問題,皆不適合補充荷爾蒙。

● 非荷爾蒙療法:更年期看醫生不一定等於吃荷爾蒙,現在有許多天然植物萃取物,例如黑升麻等,適量補充能減緩熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁以及憂鬱等更年期症狀3 。黑升麻是一種生長在北美洲的植物,在過去常被作為藥草使用。從19世紀就被列入德國藥典,是歐洲婦女緩解更年期症狀的方式之一。臨床實證黑升麻萃取物能透過神經傳導系統,減輕更年期熱潮紅、盜汗、情緒不穩等症狀 4,於瑞士、德國、澳洲、韓國等各國已使用多年,是瑞士婦女最常使用的藥物之一,有接近15%婦女會使用來緩解更年期症狀。

註:罹患肝臟疾病的婦女不適合服用黑升麻這類藥物。

養成健康生活習慣,樂齡更美麗

除了接受醫師提供的口服緩解選擇之外,我們還可以以下幾種調整來舒緩更年期的不適。

● 注意選擇適當的食物與均衡攝取營養,避免吃太多加工食品增加身體負擔。若出現更年期症狀,可以適量補充經過實證研究的藥物,減緩不適。

● 養成規律運動的習慣,貯備肌力與肌耐力,同時也能改善睡眠品質。

● 多練習凱格爾運動,強化骨盆肌肉,對改善尿失禁很有幫助。

● 有抽菸習慣的朋友務必要戒菸。

● 避免用喝酒來助眠,飲酒切忌過量。

● 若平時常有熱潮紅、盜汗,就別太常喝熱水、熱飲、吃麻辣火鍋、泡溫泉。改喝清涼一點的飲品,有助改善症狀。

● 補充女性荷爾蒙應遵循醫師建議,避免濫用坊間保健食品,造成荷爾蒙補充過量,才不會傷了荷包又傷身!

做好生活調整,並搭配合適的緩解方法,在更年期期間一樣可以優雅從容的度過每一天!

