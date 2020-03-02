照護線上》想提高免疫力，先改正幾個壞習慣！

隨著年紀漸長，我們的胸腺萎縮，骨髓功能變得較沒效率，免疫系統的整體能力逐步變差。愈來愈容易感染，甚至會較容易發展出癌細胞。那麼，究竟有哪些好方法可以增強免疫力呢？

◎白映俞 醫師

疫情嚴峻，四周似乎危機四伏，即使我們身體裡有內建的防禦措施 – 免疫系統，但難保在這困難重重的時間點，病毒、細菌會不會乘虛而入，突破警戒線？

想要拉高身體自我防衛的層級，大家開始想：「是不是有什麼辦法能提高免疫力呢？」美妝店、免稅店、大賣場裡，一定有許多健康食品，甚至貨架上還不乏宣稱有增強免疫力功效的商品，然而這些說法模糊，又無法用科學方法驗證商品，吃了是好，還是反而傷身呢？

首先體內的免疫力是一個完整的系統架構，需要的是平衡與協調，不是僅只有某一樣項目強就是好就是棒。記得，免疫系統裡有多種不同功能的細胞，我們該增強哪一種細胞，增強到數目多少呢？還有，增加了免疫細胞的數目，就等於增強細胞的能力了嗎？這些事情都比我們能想像的還要複雜，答案目前都沒有清楚的科學證據能解答。

年紀、運動、飲食、和睡眠的內容，都會影響到我們的免疫力。年紀愈大，我們的胸腺萎縮，骨髓功能變得較沒效率，免疫系統的整體能力逐步變差。愈來愈容易感染，甚至會較容易發展出癌細胞。那麼，究竟有哪些好方法可以增強免疫力呢？

首先，你可以改善這幾個壞習慣！

◆ 不吃蔬果

生活在台灣，很多人都認為自己是營養過剩，不過如果從一些微量營養素的角度來看，卻有民眾並沒有攝取到足夠的維生素或礦物質。不少動物研究發現，不管是缺乏鋅，鐵，銅，葉酸，維生素A，維生素B6，或維生素C等，都可能會改變動物的免疫反應。不過缺乏單一微量元素對整體的免疫系統，會影響到什麼程度呢？目前研究結果還沒有帶來實際的定論，但到目前為止，我們可以注意的事情是，務必檢視自己飲食的內容。假使自己是個很挑食，幾乎不吃蔬菜水果的肉食主義者，或是常常吃的少，吃的太固定，菜單不變，都可能會缺乏身體必須的維生素與礦物質。最好還是要採取地中海飲食法，攝取大量的蔬菜水果喔。自行從真實食物中攝取到的維生素與礦物質，會比僅靠補充綜合維他命好，天然的最好喔。

◆ 不運動

假使一個人本來沒有運動習慣，剛開始運動的前幾天他可能覺得比較疲憊，但持之以恆後，變成一個保持運動習慣的人後，他很容易發現自己的精神變好了，也比較不會有一些小病痛或不舒服症狀。運動能改善我們體內的荷爾蒙分泌，同時也讓人睡的更好，在在都能增進免疫力。不過，也不要突然之間變成健身狂。規律運動能增進免疫力，但過度健身反而會帶來反效果喔。

◆ 不休息睡覺

你過去可能就曾經發現，自己如果變得很忙，需要趕工、加班時，連續熬夜睡太少幾天後，就容易有些感冒症狀。其實沒睡飽，或睡眠品質不夠好，對身體而言是個明確的壓力，還會容易導致發炎。所以對成人來說，還是盡量睡到7到8個小時吧！

另外一個會搞差身體的狀況就是壓力太大，壓力這件事情是很難量化的，每個人對同樣事情的反應也不同。當走在冰天雪地中，甲可能為了美景而感動，心情超好，但乙可能覺得太冷而壓力很大心情很差。另外，會影響身體狀況的，常常是慢性的壓力來源，像是與家人、伴侶、朋友、或同事之間的關係不良，就容易長期影響免疫狀況。所以要理解到這些壓力帶來的身體傷害，試著靠改變行為、做瑜珈、冥想、深呼吸等方式走出這些慢性壓力，或在壓力中獲得休息。

◆ 抽菸

這個幾乎可以說是醫師說到不想再說了的主題，但抽菸真的是百害無一利，當然也包括了會降低免疫力，所以，想提振自己的免疫力者，請別抽菸，有抽菸習慣者還是趕快戒菸吧。

改變了以上的壞習慣，我們再來正向版。

健康生活的準則

以下是幾個健康生活的準則，跟著做，身體功能才會好，免疫力才不打折。

● 飲食中含有大量蔬果

● 規律運動

● 維持健康體重

● 若有飲酒習慣，節制一點，不要過量了

● 睡眠足夠

● 養成好習慣，平時多洗手，食物和飲水都煮熟、加熱後再進食。

● 減少壓力

● 該打的疫苗記得打。超過六十五歲的話，務必記得接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，接種疫苗能明顯降低因這些感染而引發的病症與死亡。還沒接種流感疫苗的趕快啊！

本文經授權轉載自照護線上 想提高免疫力，先改正幾個壞習慣！

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