每位女性朋友都應該了解AMH荷爾蒙檢測，因為它跟「生育權」有很大關聯，尤其「AMH荷爾蒙是一個比較不可逆的數值，它會隨著年齡上升，數值慢慢下降。」一旦發現自己的AMH數值較低時，建議趕快做生育保存或凍卵措施。

現代女性晚婚不孕人數越來越多，台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，隨著女性教育程度提高，女性逐漸拿回自己的生育權，選擇晚婚、晚生或不生者皆有，之前做的調查，也發現大家預期的生育年齡也越來越高，是不可避免的趨勢。然而身體狀態會隨年齡增加而逐漸衰退，因此非常建議女性要更清楚自身卵巢健康，才能全面掌握職涯、夢想與家庭生育等規畫，做多方考量。

台灣新生兒人數銳減，2022年國內新生兒數僅13萬7千多人，相較於2017年的19萬4千人，短短5年間的新生兒出生數減少逾5萬人。女性生育跟卵巢功能息息相關，卵巢的卵子庫存量更是懷孕關鍵，只要抽血檢測「抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）」數值，就能知道卵巢功能是否早衰，及時冷凍卵子或採取其他醫療服務，更能積極掌握自己未來的生育及家庭計畫。

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AMH是跟生殖系統有直接相關的荷爾蒙，它可以檢測卵巢卵子庫存量。基本上，女性一生的卵子數量有限，女嬰出生時的卵巢庫存量通常約有50萬顆卵子，隨著年齡增長而逐漸凋零，尤其女性到了35歲以後，卵子狀態與品質急遽下降，也能直接反映在AMH荷爾蒙數值上。

AMH是跟生殖系統有直接相關的荷爾蒙，它可以檢測卵巢卵子庫存量。（https://www.freepik.com/）

「卵巢功能及卵子庫存量多寡，從外觀上根本看不出來。」即使外表年輕漂亮，有維持固定運動習慣，也不代表卵巢功能不會衰退。想要知道卵巢是否早衰、卵子庫存量是否充足，只要簡單抽血檢測AMH荷爾蒙數值就能一探究竟，可依據數值計畫懷孕生子或是提前採取凍卵等生育保存措施。

正常生育年齡女性的AMH數值大概介於2到5ng/ml之間，40歲以上女性的AMH數值會掉到1ng/ml、甚至1ng/ml以下。曾琬婷分享一名年約30多歲的瑜珈老師，平時也有固定運動習慣，某日進行AMH檢查，發現AMH荷爾蒙數值極低，直接掉到1以下，甚至僅零點零幾而已，顯示卵巢功能嚴重衰退，若不是有抽血檢測，根本不會發現此刻的自己身體情況根本不太可能受孕。

社團法人凍卵協會在2023年做了對全臺女性生育保存意識調查，發現60%女性不太了解什麼是凍卵、什麼是生育保存，她們對於「抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）」檢測也完全不清楚。曾琬婷強調，每位女性朋友都應該了解AMH荷爾蒙檢測，因為它跟「生育權」有很大關聯，尤其「AMH荷爾蒙是一個比較不可逆的數值，它會隨著年齡上升，數值慢慢下降。」一旦發現自己的AMH數值較低時，建議趕快做生育保存或凍卵措施，等到日後想懷孕生子，再拿出來使用，積極掌握自己的生育權。不止每位女性，曾琬婷呼籲男性朋友也要關心自己的另一伴，鼓勵她們檢測AMH荷爾蒙數值，尤其30歲以上女性更應每年檢測，隨時掌握卵巢健康，對未來家庭與生育有更完整的規劃。

本文經授權轉載自【照護線上】〈晚婚、生育年齡高！定期抽血檢測AMH，掌握自己卵巢健康〉

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