晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

照護線上》晚婚、生育年齡高！定期抽血檢測AMH，掌握自己卵巢健康

每位女性朋友都應該了解AMH荷爾蒙檢測，因為它跟「生育權」有很大關聯，尤其「AMH荷爾蒙是一個比較不可逆的數值，它會隨著年齡上升，數值慢慢下降。」一旦發現自己的AMH數值較低時，建議趕快做生育保存或凍卵措施。
照護線上

照護線上

2024/01/05 11:19

現代女性晚婚不孕人數越來越多，台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，隨著女性教育程度提高，女性逐漸拿回自己的生育權，選擇晚婚、晚生或不生者皆有，之前做的調查，也發現大家預期的生育年齡也越來越高，是不可避免的趨勢。然而身體狀態會隨年齡增加而逐漸衰退，因此非常建議女性要更清楚自身卵巢健康，才能全面掌握職涯、夢想與家庭生育等規畫，做多方考量。

台灣新生兒人數銳減，2022年國內新生兒數僅13萬7千多人，相較於2017年的19萬4千人，短短5年間的新生兒出生數減少逾5萬人。女性生育跟卵巢功能息息相關，卵巢的卵子庫存量更是懷孕關鍵，只要抽血檢測「抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）」數值，就能知道卵巢功能是否早衰，及時冷凍卵子或採取其他醫療服務，更能積極掌握自己未來的生育及家庭計畫。

AMH是跟生殖系統有直接相關的荷爾蒙，它可以檢測卵巢卵子庫存量。基本上，女性一生的卵子數量有限，女嬰出生時的卵巢庫存量通常約有50萬顆卵子，隨著年齡增長而逐漸凋零，尤其女性到了35歲以後，卵子狀態與品質急遽下降，也能直接反映在AMH荷爾蒙數值上。

AMH是跟生殖系統有直接相關的荷爾蒙，它可以檢測卵巢卵子庫存量。（https://www.freepik.com/）

「卵巢功能及卵子庫存量多寡，從外觀上根本看不出來。」即使外表年輕漂亮，有維持固定運動習慣，也不代表卵巢功能不會衰退。想要知道卵巢是否早衰、卵子庫存量是否充足，只要簡單抽血檢測AMH荷爾蒙數值就能一探究竟，可依據數值計畫懷孕生子或是提前採取凍卵等生育保存措施。

正常生育年齡女性的AMH數值大概介於2到5ng/ml之間，40歲以上女性的AMH數值會掉到1ng/ml、甚至1ng/ml以下。曾琬婷分享一名年約30多歲的瑜珈老師，平時也有固定運動習慣，某日進行AMH檢查，發現AMH荷爾蒙數值極低，直接掉到1以下，甚至僅零點零幾而已，顯示卵巢功能嚴重衰退，若不是有抽血檢測，根本不會發現此刻的自己身體情況根本不太可能受孕。

社團法人凍卵協會在2023年做了對全臺女性生育保存意識調查，發現60%女性不太了解什麼是凍卵、什麼是生育保存，她們對於「抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）」檢測也完全不清楚。曾琬婷強調，每位女性朋友都應該了解AMH荷爾蒙檢測，因為它跟「生育權」有很大關聯，尤其「AMH荷爾蒙是一個比較不可逆的數值，它會隨著年齡上升，數值慢慢下降。」一旦發現自己的AMH數值較低時，建議趕快做生育保存或凍卵措施，等到日後想懷孕生子，再拿出來使用，積極掌握自己的生育權。不止每位女性，曾琬婷呼籲男性朋友也要關心自己的另一伴，鼓勵她們檢測AMH荷爾蒙數值，尤其30歲以上女性更應每年檢測，隨時掌握卵巢健康，對未來家庭與生育有更完整的規劃。

本文經授權轉載自【照護線上】〈晚婚、生育年齡高！定期抽血檢測AMH，掌握自己卵巢健康

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書