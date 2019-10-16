照護線上》多囊性卵巢症候群（懶人包）

多囊性卵巢症候群患者，因卵巢裡面含有許多顆小濾泡，加上患者荷爾蒙分泌失調，而無法順利排卵，因此出現許多症狀。

◎劉育志 醫師

一定有很多女性朋友到了婦產科檢查後，聽說了「多囊性卵巢症候群（PolyCystic Ovary Syndrome，簡稱PCOS）」這樣疾病。

雖然多數女性是因為月經不規則及不孕等問題求診，但這病是種與內分泌及新陳代謝相關的疾病，還會引發許多症狀，甚至減肥失敗常常也起因於多囊性卵巢症候群！

今天我們就來認識這個病吧！

卵巢中有數十萬顆原始濾泡，正常的狀況下，每個月其中會有幾顆濾泡發育生長，最後會有一顆濾泡成熟並排出卵子。

多囊性卵巢症候群患者的卵巢裡面含有許多顆小濾泡，雄性荷爾蒙比一般女性高，當患者內分泌失調，就會干擾正常排卵。

雖然多囊性卵巢症候群患者會表現許多症狀，但因為分佈範圍廣，患者常不會多做聯想，不知道這是「一個病」造成的。然而會讓大家最常求診的症狀，就是月經不規則及不孕。

多囊性卵巢症候群患者的月經週期不規則，一年通常小於九次，也有人完全沒有月經。

另一個惱人的事情是，多囊性卵巢症候群的患者經常是體重增加，很難減下來。

多囊性卵巢症候群會讓人容貌改變，臉上可能不斷冒出痘痘，頭髮變薄，因此容易斷，髮量愈顯稀疏。這問題是起源於雄性荷爾蒙過多。

雖然頭髮稀疏，但臉部或身體的毛髮卻變多了！讓女性看來會有像長了小鬍子一般的困擾。

多囊性卵巢症候群患者還有較高的機率會罹患高血壓、糖尿病、及心血管疾病。

目前沒有藥物能夠完全治癒多囊性卵巢症候群，因此患者要記得建立健康的生活型態，不抽菸，多運動，注意飲食選擇，降低生活壓力，注意生活作息，如此都有助於維持荷爾蒙的平衡。

接受口服避孕藥、抗糖尿病藥物、及某種利尿劑治療也能夠控制多囊性卵巢症候群，改善多囊性卵巢症候群帶來的症狀，記得在醫師建議下規則服藥。否則，多囊性卵巢症候群是個與內分泌和新陳代謝息息相關的疾病，不好好控制的話，患者罹患糖尿病、心血管疾病、及子宮內膜癌的機會都會上升！

本文經授權轉載自照護線上 多囊性卵巢症候群（懶人包）

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