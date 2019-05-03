照護線上》內分泌系統裡最常見的癌症 – 甲狀腺癌（懶人包）

甲狀腺個頭雖小，事業可是做得很大，一出事會全身。甲狀腺癌雖然發生率不如乳癌、大腸癌等每年超過萬名新患者那麼高，卻已經是內分泌系統裡最常見的癌症了。

白映俞 醫師

甲狀腺是在脖子前側、蝴蝶狀的器官，蝴蝶翅膀兩側分別被稱為左葉及右葉，均能分泌被稱為「甲狀腺素」的荷爾蒙，甲狀腺素會直接進到血液內流往全身，調控新陳代謝，影響著血壓、心跳速度、體溫、和體重。

所以啦，甲狀腺個頭雖小，事業可是做得很大，一出事會全身。我們之前已經介紹過「甲狀腺機能亢進」與「甲狀腺機能低下」，這次來介紹甲狀腺癌。

甲狀腺癌雖然發生率不如乳癌、大腸癌等每年超過萬名新患者那麼高，卻已經是內分泌系統裡最常見的癌症了。

根據台灣2014年統計，甲狀腺癌發生個案數占全部惡性腫瘤發生個案數的3.26%，甲狀腺癌發生率排名在女性為第5位好發的癌症！於男性為第15位的惡性腫瘤。

從統計數據您可以看出在罹患甲狀腺癌的患者中，以女性患者較多，女性患者罹病年齡也男性患者還早。幸好，甲狀腺癌也是最有機會治癒的癌症之一，我們更應該要好好注意，及早發現及早治療。

甲狀腺癌根據細胞特性不同，發展與預後也不一樣，我們來看看四個甲狀腺癌的主要分類：

● 乳突癌（papillary thyroid carcinoma）：乳突型甲狀腺癌是最最常見的甲狀腺癌類型，占了所有甲狀腺癌案例的八成左右。乳突癌患者常年齡介在20到45歲之間，是算比較年輕就會得到的癌症之一，（其他型態的甲狀腺癌患者較常已超過50歲。）乳突癌長的不快，雖會轉移到淋巴結，但相對來說是最常見，預後也最好的甲狀腺癌。

● 濾泡癌（follicular thyroid carcinoma）：甲狀腺癌內第二多的是濾泡癌，患者年齡介於40-50歲。濾泡癌容易從血管轉移，而術前的細針抽吸細胞學檢查難以斷定是「濾泡瘤」或「濾泡癌」，因為濾泡癌的診斷需看到血管或包膜侵犯，才能確定為惡性，因此需要拿下整個甲狀腺檢體後才能確定。

● 髓質癌（medullary thyroid carcinoma）：這種型態的甲狀腺癌約一半患者是家族遺傳，還可以併發其他內分泌瘤，像是腎上腺瘤、副甲狀腺瘤等。容易從淋巴及血液轉移。

● 未分化型甲狀腺癌（anaplastic thyroid carcinoma）：未分化型甲狀腺癌最嚴重的甲狀腺癌類型，好發於60歲以上的長者，可能是原本已存在、觀察多年的甲狀腺結節突然局部腫大變性，未分化型甲狀腺癌是個難以治療且存活率差的病。多數患者診斷後存活不到一年。

那我們要怎麼知道自己有沒有罹患甲狀腺癌呢？

其實甲狀腺癌不一定會改變甲狀腺素的分泌，患者不容易因而表現甲狀腺機能亢進或甲狀腺機能低下，反而通常是沒有症狀。

如果有症狀的話，以脖子痛、聲音沙啞（代表腫瘤壓迫到返喉神經）、脖子處摸到腫塊、吞嚥困難（代表腫瘤壓迫到食道）、易咳嗽或呼吸窘迫（代表腫瘤壓迫到氣管）較常見。

有了以上這些症狀，也不代表一定就患有甲狀腺癌，甲狀腺的腫瘤裡面，良性的甲狀腺結節發生率比惡性的甲狀腺癌發生率還高。所以，請先別緊張，有疑慮或有以上症狀的話，先找醫師檢查吧！

到了醫院，醫師如何診斷甲狀腺癌呢？

通常就診後醫師會先問問家族史或有沒有經歷過輻射暴露等事件，再來就是脖子處的觸診，看甲狀腺有沒有腫大。抽血檢查無法直接顯示是否有甲狀腺癌，但若擔心甲狀腺生病的話，醫師多會先安排檢查甲狀腺功能是否正常。

擔心甲狀腺癌時醫師安排的影像首選是超音波檢查，用超音波看甲狀腺的形狀、大小，裡面是否藏有結節，若有，可以知道結節是實心的，還是充滿液體的囊腫，一般說來實心的結節比囊腫更可能是惡性的。

然而，抽出來更準，因此醫師會在超音波的導引下，用細長的針抽取些許可疑組織，送到顯微鏡下化驗是否為癌症組織，我們稱為細針抽吸細胞學檢查。這個方法已經很常用，安全性和準確度都很高，只是對濾泡細胞類型的腫瘤較難以在術前判讀為濾泡腺瘤還是濾泡癌。

若已經確定是甲狀腺癌，醫師可能回安排電腦斷層影像或正子掃描（PET），瞭解淋巴腺轉移及腫瘤侵犯的程度，看看甲狀腺癌是否已經轉移到身體其他地方。

甲狀腺癌的治療與患者個人健康狀況、得到的甲狀腺癌種類和分期有關。手術是最基本常用的治療方式，多以甲狀腺全切除手術為主。有時甲狀腺裡有癌細胞的部份非常非常小，可以考慮僅做甲狀腺部分切除手術。

手術併發症可能有出血及感染，術後出血若量太多，血塊堆積後壓迫氣管，會影響呼吸且突然危及性命安全。另外，手術時若同時切掉副甲狀腺，患者之後會低血鈣的症狀。如果手術時影響到返喉神經，則會讓聲帶麻痺，聲音沙啞，甚至影響呼吸。

另外大家會問，甲狀腺這麼重要，能影響心跳、體溫、及新陳代謝，全部切掉真的沒問題嗎？原來，手術切除甲狀腺後，體內缺乏甲狀腺素，就要服用甲狀腺素的錠劑補充。醫師剛開始會請患者定期回診抽血檢查，看補充的劑量是否恰當。

接下來，可考慮放射碘治療，這是指用口服膠囊或喝下液體的方式服下放射碘，這時甲狀腺濾泡細胞及甲狀腺癌細胞會先獲取到放射碘，並被放射碘清除破壞，這種放射碘治療方式不太會影響到身體其他細胞組織，可以用在手術後清除剩餘的甲狀腺組織，或是用在甲狀腺癌復發或轉移時破壞甲狀腺癌細胞。

在接受口服放射碘治療前一兩個星期，醫師會請患者先減少飲食中的碘含量，並減少口服甲狀腺素補充，如此一來服用放射碘後會更快進入甲狀腺或甲狀腺癌細胞破壞。在服用放射碘的幾天內，放射物質就會從尿液排出，但為了保障其他人，患者會住進隔離房，這段時間內患者更要避免接觸孕婦及小孩。服用放射碘的副作用包括厭食、口乾舌燥、眼睛乾、皮膚搔癢、味覺及嗅覺改變等，隨著放射碘排出，約一兩個星期後會改善。

放射治療、化學治療、標靶治療也都是甲狀腺癌的治療選項，醫師會視狀況調整，可與醫師好好溝通適合自己的選項。

甲狀腺癌的危險因子：

● 碘缺乏：台灣食鹽均有添加碘，因此這個機率很小。

● 輻射暴露：輻射暴露尤其會增加乳突癌的機會，廣島及長崎原子彈爆炸後，當地兒童後來罹患甲狀腺癌的機率就變高了。有研究認為在兒童或青少年時期接受頭頸部放射線照射來治療淋巴癌等癌症的話，數十年後甲狀腺癌的機率也會上升。

● 基因變異會增加罹患甲狀腺癌的機會：髓質癌與家族遺傳的基因變異最有關連，並容易有其他內分泌腺體的異常。

● 也有研究顯示曾經罹患乳癌的患者，尤其年紀輕輕就得到乳癌的人，有較高的機會罹患甲狀腺癌。

本文經授權轉載自照護線上 內分泌系統裡最常見的癌症 – 甲狀腺癌（懶人包）

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