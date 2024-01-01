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自由廣場》嚴肅譴責污辱女性的不良者

2024/01/01 05:30

◎ 鄭麗真

七十七歲的前衛生署長楊志良的驚世名言，句句嚇到人。

二○一一年，指無醫德者為獸醫；二○一四年，投書批那些死要錢的榮民滾回去（中國大陸）；二○二○年，批開放美豬進口的陳時中（時任衛福部長）是「沒有人格者」；二○二一年，應開除因照顧病人而染疫的醫師；二○二三年為郭台銘站台，說出：家暴、自殺、自殘人數激增，原因是心情鬱卒，沒有辦法去修理蔡英文，所以去打老婆、打小孩……最後被郭團隊要求致歉！

未知他是否看到選舉正如火如荼地展開，想再博取媒體版面，竟然批評快五十歲女性候選人不能生育，將絕子絕孫…

筆者常在台北保安宮解說保生大帝的事蹟，正殿左側對聯「保子孫黎民 為良醫 不作良相」訴說著保生大帝（俗名吳夲）為皇后懸絲把脈診斷出乳疾，並開出漢藥治癒皇后病灶，皇帝龍心大悅，欲贈其巨額黃金及宰相官位，卻為吳夲堅拒。他寧可做一位民間百姓的良醫，也不願留在朝廷當官。

反觀現代下台的官員楊志良，他曾負責規劃健保制度又曾任衛生署長，卻在卸任後，謾罵健保制度，又提不出任何改善的建議。

鄭重呼籲台灣全體國民一起來同情他，因為他已經「不知道自己在說什麼」卻仍然自我感覺良好。我們嚴肅譴責污辱女性的不良者！

（作者為文史與人權工作者）

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