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自由開講》台灣政論節目遭滲透：中共影響風向的陰謀

2024/06/27 18:10

◎茜茜

近期媒體報導中國官媒記者疑似介入臺灣電視臺政論節目製作，引發社會高度關注與討論，這不僅僅是新聞媒體的問題

近期媒體報導中國官媒記者疑似介入臺灣電視臺政論節目製作，引發社會高度關注與討論，這不僅僅是新聞媒體的問題，更牽涉到國家安全與言論自由，中共透過媒體滲透、影響輿論風向，試圖塑造對自己有利的國際和兩岸形象，是其一貫的手段，臺灣作為民主國家，必須嚴肅對待此事，採取適當措施反制中共的滲透，同時國際社會也應共同關注並協助維護民主國家的媒體自由和安全；本文將探討中共是否透過臺灣政論節目待對自己有利的風向，我國面對中共這樣介入的作為，以及國際社會應如何應對。

中共媒體滲透與輿論操控

中共透過滲透臺灣媒體，尤其是政論節目，試圖影響輿論風向，以達到其政治目的，這種滲透手法並不新鮮，早在過去的多次選舉中，中共就曾被揭露利用假新聞、網軍等方式影響選情，此次媒體報導中國官媒記者高度參與臺灣政論節目製作，無疑是其滲透手法的再現，中共透過控制節目主題、談話腳本，甚至直接在錄影棚盯梢，意圖確保節目內容符合其政治需求，這不僅威脅臺灣的新聞自由，也危及國家安全。

臺灣的反制措施

面對中共這樣的介入，臺灣必須採取一系列反制措施；第一，相關主管機關如陸委會、文化部和通傳會應加強對陸媒記者駐點活動的監督，嚴格執行「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」及「大陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意事項」的規定，杜絕任何不符許可目的的活動；第二，臺灣應加強對本國媒體的自律規範，媒體業者需提高警覺，避免被外部勢力利用；第三，政府應強化對媒體滲透的偵查和懲處機制，確保新聞自由不受侵害，並保障國家安全。

國際社會的角色

在中共滲透媒體影響輿論的問題上，國際社會也應有所作為，各國政府應關注中共對外國媒體的滲透行為，並採取相應的防範措施，國際媒體監管機構和新聞自由組織應加強對此類行為的揭露和譴責，提升國際社會對此問題的警覺；此外，各國應促進信息交流與合作，共同抵制中共的滲透行為保護新聞自由，國際社會的共同努力，將有助於減少中共對全球輿論的影響，維護世界範圍內的新聞自由和民主價值。

未來的展望

面對中共日益精巧的媒體滲透手法，臺灣與國際社會需要持續關注並進一步加強合作，臺灣政府應與國際社會緊密合作，分享防範媒體滲透的經驗和做法，共同維護民主社會的媒體自由和國家安全；未來，臺灣應建立更為嚴密的監管機制和法律框架，並提升全民的媒體素養，增強對假新聞和外部滲透的識別能力；同時，國際社會應繼續支持臺灣，並全球範圍內推動媒體自由和透明度，以應對中共的不斷挑戰。

面對中共的媒體滲透，臺灣需要採取堅定的反制措施，並加強國際合作，共同抵禦外部勢力對新聞自由和國家安全的威脅，只有通過內外協作，才能有效保障臺灣的媒體環境，並維護民主價值。


（作者為研究生）

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