自由廣場》從新國會表現 看泛藍的敵我不分

◎ 吳哲文

選前，台灣社會擔心若泛藍在立院取得席次優勢，將會使立院重新成為中國干預台灣政局的陣地；不幸的是，從新一屆立院這一個月的表現來看，這些擔憂正在成為現實。

特別是擁有五十二＋二席立委中國國民黨黨團，分工輪廓也逐漸明朗，部分新科立委負責在質詢時，以明顯不專業、甚至荒謬絕倫的言行，製造話題分散社會注意力，以掩護另一部分立委等政客，在立院內外配合中國當局的諸般活動。

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這裡先不論在立院外，「中國籍三無快艇入侵金門限制海域，不服我海巡攔檢，蛇行逃逸不成反而翻覆、造成二人死亡」案發後，該黨副主席夏立言是怎樣配合中國當局基調，說要督促民進黨政府妥善處理本案；該黨在立院當前主要透過新會期優先法案的宣告，及委員會召委要求官員就特定議題出席報告的方式，來配合中國當局對台工作的不同需求。

於是，我們可以看到，當中國當局統戰部門「要將卅八萬多名在台中配動員起來，成為政治上可用的促統力量」，企圖已經昭然若揭的時候，中國國民黨則用「本會期將優先推動修法，將中配取得中華民國身分證的年限，從六年縮短為四年」與中方相配合，經台灣社會撻伐而仍不懸崖勒馬。

就連本屆獲國民黨禮讓出任內政委員會召委的無黨籍原民立委高金素梅，也排案要求海委會管碧玲主委在四日出席報告所謂金門撞船案，並刁難海委會將報告名稱改為「取締大陸（中國）籍快艇事故案」、夥同其他泛藍立委誣指管主委「藐視國會」，眼看當天內政委員會大戰已難免的一連串手法，呼應中國國台辦主委宋濤，指控我方處理本案「草菅人命、冷漠無情」的含血噴人說法，斧鑿斑斑令人不齒。

然而，這些都還只是開始，未來四年還可以看到更多中國國民黨挾其微弱席次優勢，在立院配合中國興風作浪，並預期有白營立委為其奧援，而如此敵我不分的泛藍勢力，是否適合繼續存在於台灣政壇，如今看來也越來越有商榷的必要了。

（作者從事服務業、兼業作家）

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