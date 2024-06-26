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自由開講》國台辦「點菜」／你的新聞就姓「黨」！

2024/06/26 09:34

◎張天泰

近日，有媒體傳出台灣政論節目遭紅煤盯梢，有中國新華社駐台記者在棚內全程監看，該電視台所製播的政論節目，從主題到談話腳本，均有中國新華社的高度參與，甚至連來賓、名嘴，都須經由國台辦「點菜」，並設定議題帶風向，皆由新華社記者在場督軍，確保節目符合國台辦要求。此消息一出，國家通訊傳播委員會（NCC）表示正在了解是哪間電視台？及若違規屬實最高罰200萬並停播。

中共黑手介入台灣媒體，民進黨立委昨天召開記者會，強調茲事體大，相關單位應予調查、裁罰，並列為後續評鑑續照的重要指標。（資料照）

很明顯，此次是台灣新聞自由被侵害的重大案件，極權專制國家正在腐蝕民主國家的新聞自由，而中國中共正在將其政治黑手伸進台灣政論節目，進行「以台制台」政治洗腦和統戰效果。

台灣為民主國家具有多元開放的特質，但是今天傳出毫無新聞自由的中國新華社記者在指導台灣政論節目，代表台灣民主國家的新聞自由正在被中國威權滲透，且威權政體一向視媒體為「宣傳工具」，而中國新華社直屬中共中宣部，屬於共產黨的附隨組織，接受中共指揮命令；過去國台辦以商業利益為誘因，希望台灣的電視台製作政論節目批判綠營，過去這些行為都在境外，但今日中國記者首次參與境內製播，是對台灣新聞自由前所未有的「侵門踏戶」。

對此，行政院長卓榮泰表示，此案能看出國家通訊傳播委員會（NCC）的重要性，呼籲立院盡快通過人事同意權。此亂象事件需立即嚴查究辦，運用國家公權力避免台灣長期累積的新聞自由，被威權中國滲透而毀於一旦！

（作者為政治工作者）

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