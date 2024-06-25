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自由開講》博愛座存廢掀討論 甩鍋無法解決問題！

2024/06/25 09:45

◎涂醒哲

台北捷運日前發生一名女子被迫讓出博愛座後不滿、撞擊柱子的社會事件，日前又發生有一位年長民眾要求乘客讓座被拒絕後，憤而擊打乘客頭部的駭人新聞。雖然有人認為這是中共設計的橋段，意在破壞台灣人民和諧互動的人際關係，但此事已成為公共議題，台北捷運博愛座被年輕人占用的情況的確越來越普遍。

面對大眾運輸系統博愛座紛擾不斷、亂象頻傳，存廢問題再度引發各界討論，有民眾認為，既然引發這麼多爭議、甚至打架事件，不如「乾脆廢除博愛座」，衛福部也傳出將草擬擴大「實際需要者」優先乘坐的草案，不過最令人嘖嘖稱奇的是，日前北捷竟發出聲明表示，博愛座的設置是中央規定，無法單方面決定廢除與否，讓人瞠目結舌、不知所云。

日前北捷竟發出聲明表示，博愛座的設置是中央規定，無法單方面決定廢除與否，讓人瞠目結舌、不知所云。圖右為台北市長蔣萬安。（資料照）

北捷這樣的說法，簡直是陷台北市蔣萬安政府於不義，讓民眾覺得台北市政府是一個沒有作為、沒有擔當和解決問題能力的單位。

我們當然知道博愛座的設置是依據「身心障礙者權益保障法規定」，並配合交通部頒布的大眾運輸工具「無障礙設施設置辦法」，規範大眾運輸工具上需設置博愛座。也就是明文規範對於未提供對號座大眾運輸工具，設置博愛座的比率不低於總座位數15%。

這項政策法規背後的意義是希望照顧弱勢族群、體恤社會上不便的民眾，身為政府應該以人民的需求、角度來推動政策，不是一句「權責不在我身上」，就想把責任推得一乾二淨，完全不做任何努力和嘗試，這是執政者的傲慢心態，非常要不得、也不可取。

一個有作為的政府，應該針對立意良好的政策法規，發揮創意巧思、努力落實推動，而不是只是聊備一格、應付了事，遇到一點批評或反彈，就真的想要廢除，然後兩手一攤，把責任推給中央或其他單位，這樣人民對台北市政府如何有期待和信任？

市政府應該透過各種方式宣導、鼓勵年輕人或一般民眾要有同理心，讓讓座者心存歡喜、被讓位的民眾也心存感激。

例如，台北市政府就可以製作一些有趣幽默的海報，貼在博愛座上方，如：「拍謝，我懷孕了，醫生說最好不要站立太久！」、「對不起！最近吃壞肚子，全身沒力發軟」、「不好意思！日前出車禍受傷，不良於行」、「我年紀大了，謝謝你的讓座」、「你的讓座讓我備感溫馨 謝謝你」、「我現在要去醫院掛急診了！」，用幽默風趣的方式，引導民眾會心一笑、自動讓座、禮讓有需要的人，這樣才能正面解決問題。

市政府應該可以嘗試透過舉辦各種創意競賽、徵文比賽，尋求年輕人或社會大眾的創意發想，一方面也增加社會參與和認同，一起來落實博愛座的機會，讓座給需要的民眾、共同營造溫馨和諧的社會。

遇到問題就「甩鍋」、撇清責任，實在不是一個有為的政府應該有的心態，台北市政府應該努力改進。運用各種創意發想、結合各方資源，讓政策落實推動得更有效率、提高民眾的認同感及讓座的榮譽感，這才是一個有為政府該做的事情和心態。

（作者為前衞生署長）

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