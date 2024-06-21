自由開講》期待捷運博愛座化為無形的「愛心座」！

◎蕭嘉弘

捷運又發生博愛座禮讓的紛爭， 一頭華髮75歲的老翁要求讓座不成，「見笑轉生氣」，竟動手打坐在博愛座上的29歲、自稱肚子不舒服的男子。捷運博愛座的規劃，一直引發爭議， 車廂乘客偶然集聚，彼此間較不信任，例如，老翁是「要求」男生要立刻站起來，對於年輕男子稱說肚子不舒服，也不知是真是假。

近期博愛座爭議不斷，不少民眾希望直接廢除。示意圖。（資料照）

博愛座應該改為愛心座，希望坐的人跟讓位的人都是以愛心為出發點，像現在北捷用圖示方法標明「老人」可以坐，容易產生誤導，代表或簡化思考「老人」有絕對優先權利；那身體不舒服又需要座位的人，一般在外表上也看不出來，誰比較有需要，該如何判斷？相信現場處理的捷運警察或列車人員，叫誰該讓座，也無標準，高齡化社會來臨，未來難道一定頭髮半白的人要讓頭髮全白的人嗎？

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筆者建議北捷能把中文的博愛座三字取消，也不標明愛心座，只留一眼就明顯看出顏色不同的座椅區，日久養成默契，才能相安無事。這個社會需要的是愛心和體諒，捷運公司該集思廣益，在愛心座椅規劃技術方面，回應民眾的期待。

（作者為大學兼任講師）

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