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自由開講》提倡國民運動風氣，請政府不要捨不得錢整修場地

2024/06/24 11:18

◎葉正興

運動對身心健康的益處無可替代。根據世界衛生組織（WHO）的建議，成年人每週至少應運動150分鐘，兒童和青少年每天應運動至少60分鐘。然而，運動場地的缺乏和損壞，已成為阻礙國人參與運動的主要障礙之一。

運動習慣的現狀

教育部體育署的「運動城市調查」顯示，近七成國人缺乏規律的運動習慣。只有30.4%的人能夠每週至少運動三次，每次30分鐘，並達到流汗和喘氣的運動強度。該調查顯示，許多人不運動的原因包括：沒有時間（52%）、工作太累（25%）、懶得運動（18%）及其他原因（5%）。這些數據反映出在繁忙的生活節奏中，保持運動習慣對大多數人而言是一個挑戰。

具體的場地問題

以筆者的親身經歷為例，我常在晚間利用零碎時間到住家附近的「中正高工籃球場」打球。這個場地白天供學生體育課使用，晚上開燈至9點，成為居民的運動場所。使用頻率極高，是高雄市使用率前五的運動場地之一。然而，這個籃球場多年來未見過任何修繕，地面龜裂且凹凸不平，已經非常破舊。有一次，我的一位球友在打球時因踩入凹陷的地面，導致阿基里斯腱斷裂，需要緊急治療和長達半年的復健，這正是因場地缺乏維護引發的安全問題。

中正高工籃球場。（資料照）

與政府的互動

針對這些問題，我曾向行政院長信箱提出建議，希望教育部能撥款整修這些運動場地。然而，回覆卻令人失望。學校表示因經費不足，無法進行修繕，甚至連球網都是由善心人士定期更換。這迫使許多居民不得不前往更遠的地方運動，進一步增加了運動的時間和精力成本，這也是許多人不運動的原因之一。

身體活動的全球健康影響

世界衛生組織指出，身體活動不足已成為全球死亡率的第四大危險因子，每年有6%的死亡與之相關，包括乳癌、大腸癌、糖尿病、心臟病和憂鬱症等疾病。研究顯示，每天運動15分鐘可以延長壽命三年，並減少醫療負擔。這表明，促進國民參與運動不僅對個人健康有益，對整個社會的醫療系統也是一種減壓。

政府應該如何行動

政府應當認識到，身體健康「預防勝於治療」，在運動場地的維護上進行投資是非常有價值的。「錢要花在刀口上」，政府機關應全面評估運動場地的狀況，並制定修繕計畫。如果整體經費龐大，可以考慮分年編列，分階段進行整修，而不是因為短期的節省而忽視長期的效益。

結語

運動場地的質量直接影響國民的運動習慣和健康水平。政府應承擔起責任，確保每個人都有安全且良好的運動環境。唯有如此，才能真正推動全民運動，提高國民的健康和生活質量。

（作者為行政工作者）

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