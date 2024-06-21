自由開講》監所管理員的辛酸血淚：高風險工作卻被忽視

◎張力仁

自本月起，行政院為警消、移民及空勤人員核發每小時100元的深夜危勞津貼。然而，工作環境與條件相似的監所管理員卻被排除在外，未能獲得同等補貼。

自本月起，行政院為警消、移民及空勤人員核發每小時100元的深夜危勞津貼。（資料照，竹市府提供）

行政院人事行政總處（以下簡稱「人總」）表示，深夜津貼是針對「駐地外」執行勤務的人員，並指出矯正人員已經領有每月3000至4500元的專業加給。然而，人總忽略了我們監所管理員同樣有戒護外醫、移監等「駐地外」勤務。

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以基隆看守所的事件為例，一名收容人在凌晨值班時，持筷子攻擊管理員頭部，企圖越獄。最終，管理員受傷住院。這種暴力攻擊事件並不罕見，每年都有數十起監所管理員因公受傷，甚至面臨生命威脅的案件。

作為監所管理員，我們24小時輪班，身處高度風險和壓力的工作環境中。每天，我們面對受刑人的挑釁和暴力行為，有時甚至要處理突發的暴動或逃脫事件。這些任務要求我們在精神和體力上都保持高度集中。尤其在深夜時段，我們更需單獨值勤，一人戒護上百位受刑人，風險更高。

相比之下，警消和移民人員除了深夜津貼外，每月還有最高19400元的危險加給。而我們監所管理員僅能領取每月3000至4500元的專業加給，這只是警消人員的兩成。這種差異明顯不公平，嚴重貶低了我們的工作價值。

長期以來，政府刻意忽視了我們的專業與辛勞，讓我們成為次等公務員。

鑑於監所戒護工作的高風險性，我們期盼政府能重新衡酌，將矯正機關戒護人員納入深夜危勞津貼的補貼範圍。我們不求過高的津貼金額，只希望能獲得同等的對待與補償。希望行政院人事行政總處能正視我們的高風險工作，深入了解我們的實際狀況，訂定合理的補償制度。

這不僅是待遇問題，更是對我們專業工作的尊重與平等對待。政府應該看到我們的努力和風險，給予我們應有的補償和認可。希望社會大眾也能理解並支持我們的訴求，讓我們能在一個公平的環境中，安心地完成工作，保障社會的安全。

（作者為監所管理員）



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