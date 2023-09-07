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自由廣場》65歲排富免健保費的安定基礎何在？

2023/09/07 05:30

◎ 胡顏

選舉前，候選人總會開出各種福利支票，吸引選民目光，國民黨籍總統參選人侯友宜所提，六十五歲以上長輩及五十五至六十四歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，「老人健保免費，一個都不能少」。

國家財政若極為富足充裕，則推動任何福利政策，筆者都舉雙手贊成，令我擔心的是，猛開支票的同時，可有考慮到支出增加後的財源在哪裡？政策能否永續？會不會「頭燒燒，尾冷冷」，落得無疾而終得？「教科書免費」就是最明顯的前車之鑑。

過去不少縣市長選舉前，候選人將「免費教科書」列為競選政見，當選後也真的兌現政見，所有國中小學生的教科書都免費，經費全由縣市政府補助，原本皆大歡喜，但好景不常，實施沒幾年，都因財政因素而收兵，遭譏是「打腫臉充胖子」，何苦來哉！

比起免費教科書來說，老年人免繳健保費更為茲事體大，其一，台灣是高齡化社會，六十五歲以上人口佔十四％，預估二○二五年邁入超高齡社會，佔比將達廿％，每五人就有一人，在出生率不及死亡率之下，情況勢必更加惡化，老年人逐年增多，政府補助的經費將水漲船高，這樣下去的結局，開競選支票的候選人可有想清楚？

其二，近年來健保財政總是入不敷出，主政者為了解決難題，才會有「健保補充保費」的開徵，並多次提高健保繳納費率，即使如此用心規畫，依然難以維持健保財政的穩健，如今若沒有任何評估，就貿然實施六十五歲以上老年人免繳保費，健保財政恐雪上加霜，甚至破產！

還有一種相對論，若老年人免繳健保費，那就是其他年齡層的健保費要增加，反而增加不同世代的不公平，提倡者不可不深思熟慮！

台灣俗話說「看人擔柴不知累」，又說「開花滿天香，結籽才驚人」，尚未當家作主，無法體會張羅柴米油鹽醬醋茶的辛苦，與其猛開競選支票而難以兌現，不如務本提出治國政策，相信選民的眼睛是雪亮的。

（作者是國小退休教師）

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