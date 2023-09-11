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自由廣場》別等獄卒熱死才重視

2023/09/11 05:30

◎ 巫馥彤

七月開始，氣象局連連發布高溫警報，夏天比以往更酷熱，身為獄政工作者的我們，得從涼爽舒適的家裡出門去監所上班——一個沒有冷氣、又擠又熱的地方。

每天，監所中的戒護人員穿著不透氣的襯衫制服，腰配警棍、辣椒水等器械值勤，不停走動。高溫卅八度，工作時體感溫度更高。汗水讓髮絲結成一撮撮一束束；汗水順著下顎線條一路到脖頸、胸口、背，在身上伏流，浸濕藍色制服，全身浸在鹹汗中。

獄政工會七月調查全國矯正機關發現，九三％的獄政人員在悶熱環境執行勤務，九二％認為制服不利排汗且過於厚重，九九％值勤降溫設備僅有一台微弱的電扇，風怎麼吹都是熱的；九○％對工作環境降溫設備不滿意。

人體核心溫度超過卅七度，出汗過多，失去大量體液和鹽分，就易促發中暑、熱衰竭、熱痙攣、橫紋肌溶解，甚至死亡等熱傷害。長時間暴露在高溫下，容易焦躁、頭暈疲倦、噁心嘔吐、手腳發麻及注意力下降，增加工安意外風險，同項調查顯示，六○％的獄政人員曾因工作患有一次以上的熱疾病，包含中暑、濕疹、熱痙攣甚至熱昏厥。

根據研究，高溫會加劇焦慮、憂鬱，並且熱指數與自傷、攻擊等衝突事件成正比，使得獄政人員和收容人情緒焦躁，造成監所與收容人關係更加緊繃。

為了減少獄政人員的工安意外，獄政工會提出以下三點訴求，一、建立溫度濕度監測統計數據；二、將現行制服替換成排汗、輕薄透氣材質的執勤衣服，三、加強通風降溫設施設備。矯正署應該正視第一線基層同仁心聲，積極看待極端氣候對矯正機關帶來的危害。

（作者為獄政工會理事）

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