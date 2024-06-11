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自由開講》民眾受詐騙「三步驟」之心理解析！

2024/06/11 14:22

◎陳學獎

過去江湖騙術有一口訣：「信者以信度，迷者以迷度」人在面對一件迷惑事物時，容易產生「信者恆信、不信者恆不信」的二分法。故孟子又曰：「君子可欺之以方」。只要你用對方法，任何人都可以騙，只要你用對策略，什麼人都騙得過！

「天下沒有白吃的午餐」在民眾的心中，大多數人都認為詐騙受害者之所以會被騙，無非是「非貪即蠢」否則怎麼會那麼輕易就上當；又詐騙集團成員可能都是高學歷的知識份子，或是學有專精的人類心理學專家，才能有辦法騙倒受害者，其實不然！

圖為日前警方接獲行員通報，到郵局向受騙民眾勸導他可能遇上吸金型詐騙。（資料照）

筆者有幸因偵辦過幾起詐騙集團案件，接觸過上百位詐騙受害者，得知受騙主因不外乎下列二項：

一、 讓民眾誤信以為真的「合理假象」。

二、 讓受騙者深信不疑的「意識型態」。

上述這二項要件的融合，產生的化學效應，即是詐騙成功的最佳元素。首先是民眾「不知道」詐騙手法的模式而誤信以為真，在接觸匯款後，便言聽計從依照對方的指示一步步進行演繹。

再來，當發覺異狀後「不甘願」之前所匯出的錢，執意要挽回被騙款項，而再度陷入深井。最後得知被騙仍「不死心」的去借貸、去融資、甚至挪用公款，想要救回先前投入的鉅資，最終仍無法如願以償！

從頭至尾未曾見過對方，亦未目睹所投資的公司在何處？完全身陷於詐騙份子的話術操控情境之中，而不自覺！

警方在受理被害人報案時，總是認為貪心是造成民眾被騙的主因，均以「戒除貪念」為首要來宣導民眾。其實是不對且落伍的認知觀念，因為詐騙犯罪本身就是包裝精美的騙術，所謂「糖衣的背後就是陷阱」。警察應該與時俱進了解新型態詐騙手法，方能向報案人解釋一切原由及拆除其心中的疑慮來做後續因應，如果警方無法讓被害人先相信自己的話，那麼民眾又將陷入相信詐騙份子的話術境界。

（作者為警察）

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