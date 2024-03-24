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自由廣場》詐騙猖獗 網掀「真假謝金河」大戰

2024/03/24 05:30

◎ 林山姆

全球詐欺議題日趨嚴重，被害金額翻倍成長，英國日前率先召開全球詐騙高峰會，我國也將於廿五日辦理國際詐騙聯盟研討會，從國際反詐聯盟最新資料，詐欺危害攀升與社群媒體及AI科技高度相關，我國輿情更真實上演一場「數字台灣 —謝金河」社群媒體大戰，謝先生親向臉書檢舉，不但得到「不受理」回覆，詐團也檢舉本尊，一度導致本尊帳號遭下架。

真假社群大戰天天在一六五上演

分析詐欺被害金額去年上升主因，在於網路假名人投資詐欺氾濫，由於社群媒體未落實源頭，刑事局一六五近半年內主動通報下架七萬餘筆假名人粉專，然而假社群粉專仍如雨後春筍般暴增，社群媒體真假大戰天天在一六五通報中心上演，戰線更延伸至銀行櫃檯，民眾深信社群媒體假本尊，堅信必須完成「提款秘密任務」，不惜依據詐欺集團教戰守則辱罵行員，大鬧銀行櫃檯，員警到場勸阻也無法澆熄被害人強力完成網路假名人指派「提款秘密任務」的決心。

戰線已拓展至AI真假大戰

與此同時立法院新科立委也設AI影片陷阱，讓深具誠信風格的行政院長動怒，但也說明社群媒體導致的詐欺還會惡化，因AI已成為新武器加入詐騙戰場，雖社群媒體已開始要求創作者必須揭露AI相關資訊，但是我國相關社群媒體的法制與罰則，仍待指定與修補，若無法有效約制，這場網路社群媒體上的大戰，誠信善良的人民注定就是輸家。

社群媒體無疑已全面走入我們的生活，假資訊容易複製更容易無限放大，從影響民眾誤上購物詐欺、誤信網路名人、誤戀戰地軍官，甚至誤貸房產投資，賠掉現金，賠掉一生…，最後造成毀滅性傷害，網路上越是誠信的人越容易受傷害，過去現實生活的誠信人格特質，若輕易顯現在網路人格社群媒體上，就容易遭到詐欺集團鎖定，分析網路人格誠信後，展開網路釣魚攻擊。

反詐欺的網路作戰已經從真假金河打到AI銀河，除了政府積極修法、拓展全球聯盟外，民眾更必須要有網路武裝意識，不要輕易在網路上填寫自己的資訊，更不要輕易相信網路的虛擬人物與資訊，切記網路不可信，盡信網路不如沒有網路，民眾識詐要依智不依識，政府打詐要依法不依人，企業堵詐要依義不依語，否則終究一場空。

（作者為現職員警）

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