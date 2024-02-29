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自由廣場》詐騙的輪迴 你是否已被列入吸血名單？

2024/02/29 05:30

◎ 林山姆

網路詐騙宛如病毒在全球快速散佈，騙欺集團的專長是讓你的錢和你說再見，甚至持續擴大說再見的範圍，詐欺集團騙到被害人的錢後，不會就此罷手，而是把被騙者名單整理好，分享給其他詐欺集團，讓「同業」續用不同詐騙手段去接近並詐騙他們，這是因為，這類被害人通常具有較孤立的人格，難有朋友可以喚醒他們，這種名單被稱作吸血（盤）名單（sucker list）。

針對吸血名單被害人所發動的最新手段，就是我是來「幫你拿回你被騙的錢」，被害人在網路社團被騙後，常重回網路社團求救，卻不幸被再度剝削，騙徒假冒的就是民間反詐機構、國際假律師、國際假駭客聯盟。對此，美國聯邦貿易委員會（FTC）警告被害人，千萬別相信網路社團能幫你追回錢，而應向以下兩個單位檢舉或求助：一、消費者保護機構；二、各州檢察總長，這兩個部門才是政府專責對抗詐欺的主力。

在看不到盡頭的網路詐騙作戰中，各國開始重視建構社會的復原力，反詐作戰不能只靠執法人員衝鋒陷陣，更須救護遭受財損的被害人，持續保護他們，給予復原的支撐力量。除了司法要加速返還被害金額的程序，也須給予相關的被害補償金，協助被害人能夠生活下去，社會安全網更要給予主動關懷，否則這些被害人在現實世界得不到援助，重回網路求助，容易再次落入二度詐騙陷阱，甚至為了拿回被騙的錢而去借貸，以致錢坑的洞越補越大，最後整個社會都將淪陷。

打詐也不能只靠四或五個部會合作，這是因為除了防堵、阻詐之外，也要對被害人提供必要法律諮詢與協助，美國消費者保護協會的作法，具有諮詢與教育被害人的重要功能，被害人倘若是退伍軍人，也會轉介至軍人退撫會，給予特別輔導與幫助。

對抗詐欺除了執法部門與源頭管理部門的持續努力，被害民眾的照護與復原尤須社會整體力量的協助與支持，不能只有一六五或一一○。反詐欺考驗的不僅只是各國政府整合能力，更考驗各國社會凝聚力與恢復力的關鍵時刻。

（作者是現職刑警）

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