晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國新經濟脅迫 台灣應團結應對

2024/06/06 19:57

◎吳哲文

中國當局財政部在5月31日時，以「台灣仍未採取有效措施取消對中國貿易限制」為由，宣佈將從6月15日起，終止134項原本列於ECFA上的商品的關稅減讓措施。

中國日前片面取消ECFA協議早收清單134項產品關稅優惠措施，陸委會表示，我方希望如果是WTO遺留下來的問題，兩岸就透過WTO機制來談。（資料照）

對於近年來持續努力降低對中國出口依賴的台灣來說，這134項商品主要集中在石化、紡織及工具機械等產業，對台灣年GDP的影響約在2%之內，影響範圍並不算非常大；但，對於中國當局而言，在中國逐漸被電子及高科技等產業的國際供應鏈離棄，連中國的相關產業加工出口業者，也必須轉往越南及墨西哥等國設廠，以試圖規避未來預期將持續加高的對中關稅，而中國各大產業內需景氣也已經低迷不振一段時期，整體呈現內外交迫格局的時候，還要將貿易作為經濟戰的武器，動輒對他國展開攻勢，試圖使他國屈從於其帝國主義式的擴張意志之下，毋寧顯現中國當局在面臨自1979年開始其所謂改革開放以來，前所未見的最大規模經濟危機時，不僅仍然不知反躬自省，還要繼續施展其詭計詐術，找尋逆轉局勢機會的惡劣本性。

作為中國當局施展其陰謀詭計主要對象的台灣，在中國繼520前後夥同其在台各方協力者，或以國會改革為名作亂於立法院、或鼓動台灣出身藝人展開兩「岸」統一的宣傳攻勢，或在台灣週邊海域及空域舉行軍事演習，試圖恫嚇台灣屈從的諸般攻勢後，所展開的新一波經濟脅迫行動，在野的中國國民黨，在所謂國會改革激起台灣社會民意強烈反彈、憤怒至今仍未找到出口的情況下，面對中國當局的此般經濟脅迫舉措，很顯然也符合該黨這20幾年來的一貫作風，只知道配合中國當局操弄起舞，高唱「台灣必須與中國對話降低緊張」、「善意的互動可以減少摩擦、讓經貿持續發展」之類的老調，甚至以之作為持續舉辦雙城論壇的理由之一。

面對中國當局的此般困獸之鬥，以及潛藏在其行動下，想要攫取台灣各種資源，試圖為其黨國體制延續壽命的算計，台灣不分朝野官民理當團結一致對外、對抗中國的經濟脅迫，若在野的中國國民黨，仍然不知悔改、執意為赤色病虎作倀，相信中國國民黨遭到台灣人徹底唾棄、在台灣政界消失的那天，應該也不會太遠了。

（作者從事服務業、兼業作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書