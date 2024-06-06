自由開講》中國新經濟脅迫 台灣應團結應對

◎吳哲文

中國當局財政部在5月31日時，以「台灣仍未採取有效措施取消對中國貿易限制」為由，宣佈將從6月15日起，終止134項原本列於ECFA上的商品的關稅減讓措施。

中國日前片面取消ECFA協議早收清單134項產品關稅優惠措施，陸委會表示，我方希望如果是WTO遺留下來的問題，兩岸就透過WTO機制來談。（資料照）

對於近年來持續努力降低對中國出口依賴的台灣來說，這134項商品主要集中在石化、紡織及工具機械等產業，對台灣年GDP的影響約在2%之內，影響範圍並不算非常大；但，對於中國當局而言，在中國逐漸被電子及高科技等產業的國際供應鏈離棄，連中國的相關產業加工出口業者，也必須轉往越南及墨西哥等國設廠，以試圖規避未來預期將持續加高的對中關稅，而中國各大產業內需景氣也已經低迷不振一段時期，整體呈現內外交迫格局的時候，還要將貿易作為經濟戰的武器，動輒對他國展開攻勢，試圖使他國屈從於其帝國主義式的擴張意志之下，毋寧顯現中國當局在面臨自1979年開始其所謂改革開放以來，前所未見的最大規模經濟危機時，不僅仍然不知反躬自省，還要繼續施展其詭計詐術，找尋逆轉局勢機會的惡劣本性。

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作為中國當局施展其陰謀詭計主要對象的台灣，在中國繼520前後夥同其在台各方協力者，或以國會改革為名作亂於立法院、或鼓動台灣出身藝人展開兩「岸」統一的宣傳攻勢，或在台灣週邊海域及空域舉行軍事演習，試圖恫嚇台灣屈從的諸般攻勢後，所展開的新一波經濟脅迫行動，在野的中國國民黨，在所謂國會改革激起台灣社會民意強烈反彈、憤怒至今仍未找到出口的情況下，面對中國當局的此般經濟脅迫舉措，很顯然也符合該黨這20幾年來的一貫作風，只知道配合中國當局操弄起舞，高唱「台灣必須與中國對話降低緊張」、「善意的互動可以減少摩擦、讓經貿持續發展」之類的老調，甚至以之作為持續舉辦雙城論壇的理由之一。

面對中國當局的此般困獸之鬥，以及潛藏在其行動下，想要攫取台灣各種資源，試圖為其黨國體制延續壽命的算計，台灣不分朝野官民理當團結一致對外、對抗中國的經濟脅迫，若在野的中國國民黨，仍然不知悔改、執意為赤色病虎作倀，相信中國國民黨遭到台灣人徹底唾棄、在台灣政界消失的那天，應該也不會太遠了。

（作者從事服務業、兼業作家）

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