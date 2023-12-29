社論》迎中共介選 難道不用還

這次總統及立委大選，中共的介選鋪天蓋地。最新情況，外媒踢爆中共向台灣天團五月天強力施壓，逼其在選前發表親中言論。民進黨總統候選人賴清德週二於政見會質問，中國每次都介入台灣大選想扶持親中政權，這次更加嚴重。國民黨候選人侯友宜應說明，國民黨副主席夏立言前往中國，為什麼中國隔天即對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）採取行動，有沒有「裡應外合」？國民黨有沒有借用中國的力量？侯友宜則繼續批評執政黨無法與北京對話，若他當選總統，會儘速協商ECFA問題。兩岸情勢不佳，始作俑者的中共，頻頻做球給國民黨，雙方都說一切是民進黨的錯。「國共合」愈來愈公然化，藍營或盤算眼前選舉利益，但對北京而言，鋪陳選後大局才是重點。

中國國台辦前天記者會，宣稱決定中止ECFA部分產品關稅減讓是「正常經濟行為」，但又說如果民進黨當局繼續頑固堅持台獨立場，「我們支持有關部門依據規定採取進一步措施」。一邊說抬出ECFA是無關政治，但又揚言會對台獨擴大報復，說法自相矛盾。北京無論經濟脅迫，或者軍事施壓，乃至各種滲透手段，即為拉下民進黨，扶植親北京政權。這套涵蓋經濟、政治及軍事等複合式威脅，若能成功，北京即會要求重啟兩岸服貿，要我們吞下「過期十年的雞排」，完成ECFA後續談判，加速「兩岸經濟一體化」。我們在野黨總統候選人也已對此做出承諾，要把雞蛋放在這個有問題的籃子裡。中國眼下經濟情勢糟糕，讓利為名，實則誘入台灣經濟力量挹注。鎖進中國後，我們與主要民主國家去中化、去風險化作法背道而馳，彼此互信與合作亦受影響，這對中共將是一舉數得之利。

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美國總統拜登與中國國家主席習近平上月於舊金山會面，美媒近期報導細節，包括習表示中國終將統一台灣，但具體時間未定。顯示獨裁者習近平，把吞併台灣當成「歷史功業」。習近平週二在紀念毛澤東冥誕也說，「祖國必須統一，也必然統一」，堅決「防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。中國拉高分貝，擺明介選到底，我們在野陣營，仍與中共眉來眼去，合力對付執政黨。夏立言赴中，大半月行程幾乎神秘。這段時間，中共干預被揭露，在野方面接力批鬥民進黨政府。ECFA如此。當檢調偵辦村里長等基層或社團組織遭對岸利誘，則反批執政黨「司法介選」。替北京掩護並擦脂抹粉，配合操作。

蔡英文總統執政期間，與美國等民主盟邦，建立密切的合作關係，台灣並受到國際社會更多重視。為鞏固並壯大外交資產，接棒的賴清德強調未來會以「四大支柱」政策，繼續打造民主台灣。至於在野黨總統候選人，既無法否定外交成績，就說會按照蔡英文的外交路線，或乾脆說自己也是親美。不過，聽其言也應觀其行，曾擔任駐美代表的民進黨副總統候選人蕭美琴在政見會說，不少國際友人，注意到國民黨的高層，在台灣和美國，甚至是派人到中國講的，「都不太一樣」，包括兵役制度、軍購政策，外國朋友自然會心生懷疑、疑惑。按其所言，不難發現，說要親美的，以及散佈「疑美論」的，幾乎是同批人。說要支持國防，但反對兵役制度恢復一年，還想卡重大軍售與潛艦國造等政策，也多半是同陣營的人。何為真、何為假，再看這些人對中共介選等各種謀台作法，是什麼樣的回應態度，也就更一目了然。

中國政府的公然介選，在野陣營的甘於配合，已讓美國等盟邦感到危機。美國之音報導，美國學者透露，美國決策者最大擔憂是：「選後台灣新政府在與中華人民共和國的關係上『突然』變得更加緊密」。這說法即與介選情勢有關。美方雖說「期待與台灣民眾選出的任何一位領袖合作」，不會選邊站，但也反對外部勢力干預選舉。因為，一旦是經由中共介選所扶植的親中政權上台，意味中共也能干預他國選舉，今日台灣，明日則會是其他民主國家。另外，中共在選舉過程「投入」與「付出」，選後則會要求「兌現」。即便選舉結果非其所願，中共也會策動台灣的在野者與協力者加大力道施壓新政府。可以這麼講，在野陣營選前迎合介選，已預示中共選後會再出手，而這都是以台灣的安危為代價。

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