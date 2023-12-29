晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》迎中共介選 難道不用還

2023/12/29 05:30

這次總統及立委大選，中共的介選鋪天蓋地。最新情況，外媒踢爆中共向台灣天團五月天強力施壓，逼其在選前發表親中言論。民進黨總統候選人賴清德週二於政見會質問，中國每次都介入台灣大選想扶持親中政權，這次更加嚴重。國民黨候選人侯友宜應說明，國民黨副主席夏立言前往中國，為什麼中國隔天即對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）採取行動，有沒有「裡應外合」？國民黨有沒有借用中國的力量？侯友宜則繼續批評執政黨無法與北京對話，若他當選總統，會儘速協商ECFA問題。兩岸情勢不佳，始作俑者的中共，頻頻做球給國民黨，雙方都說一切是民進黨的錯。「國共合」愈來愈公然化，藍營或盤算眼前選舉利益，但對北京而言，鋪陳選後大局才是重點。

中國國台辦前天記者會，宣稱決定中止ECFA部分產品關稅減讓是「正常經濟行為」，但又說如果民進黨當局繼續頑固堅持台獨立場，「我們支持有關部門依據規定採取進一步措施」。一邊說抬出ECFA是無關政治，但又揚言會對台獨擴大報復，說法自相矛盾。北京無論經濟脅迫，或者軍事施壓，乃至各種滲透手段，即為拉下民進黨，扶植親北京政權。這套涵蓋經濟、政治及軍事等複合式威脅，若能成功，北京即會要求重啟兩岸服貿，要我們吞下「過期十年的雞排」，完成ECFA後續談判，加速「兩岸經濟一體化」。我們在野黨總統候選人也已對此做出承諾，要把雞蛋放在這個有問題的籃子裡。中國眼下經濟情勢糟糕，讓利為名，實則誘入台灣經濟力量挹注。鎖進中國後，我們與主要民主國家去中化、去風險化作法背道而馳，彼此互信與合作亦受影響，這對中共將是一舉數得之利。

美國總統拜登與中國國家主席習近平上月於舊金山會面，美媒近期報導細節，包括習表示中國終將統一台灣，但具體時間未定。顯示獨裁者習近平，把吞併台灣當成「歷史功業」。習近平週二在紀念毛澤東冥誕也說，「祖國必須統一，也必然統一」，堅決「防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。中國拉高分貝，擺明介選到底，我們在野陣營，仍與中共眉來眼去，合力對付執政黨。夏立言赴中，大半月行程幾乎神秘。這段時間，中共干預被揭露，在野方面接力批鬥民進黨政府。ECFA如此。當檢調偵辦村里長等基層或社團組織遭對岸利誘，則反批執政黨「司法介選」。替北京掩護並擦脂抹粉，配合操作。

蔡英文總統執政期間，與美國等民主盟邦，建立密切的合作關係，台灣並受到國際社會更多重視。為鞏固並壯大外交資產，接棒的賴清德強調未來會以「四大支柱」政策，繼續打造民主台灣。至於在野黨總統候選人，既無法否定外交成績，就說會按照蔡英文的外交路線，或乾脆說自己也是親美。不過，聽其言也應觀其行，曾擔任駐美代表的民進黨副總統候選人蕭美琴在政見會說，不少國際友人，注意到國民黨的高層，在台灣和美國，甚至是派人到中國講的，「都不太一樣」，包括兵役制度、軍購政策，外國朋友自然會心生懷疑、疑惑。按其所言，不難發現，說要親美的，以及散佈「疑美論」的，幾乎是同批人。說要支持國防，但反對兵役制度恢復一年，還想卡重大軍售與潛艦國造等政策，也多半是同陣營的人。何為真、何為假，再看這些人對中共介選等各種謀台作法，是什麼樣的回應態度，也就更一目了然。

中國政府的公然介選，在野陣營的甘於配合，已讓美國等盟邦感到危機。美國之音報導，美國學者透露，美國決策者最大擔憂是：「選後台灣新政府在與中華人民共和國的關係上『突然』變得更加緊密」。這說法即與介選情勢有關。美方雖說「期待與台灣民眾選出的任何一位領袖合作」，不會選邊站，但也反對外部勢力干預選舉。因為，一旦是經由中共介選所扶植的親中政權上台，意味中共也能干預他國選舉，今日台灣，明日則會是其他民主國家。另外，中共在選舉過程「投入」與「付出」，選後則會要求「兌現」。即便選舉結果非其所願，中共也會策動台灣的在野者與協力者加大力道施壓新政府。可以這麼講，在野陣營選前迎合介選，已預示中共選後會再出手，而這都是以台灣的安危為代價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書