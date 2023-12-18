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社論》拒絕中國「貿易武器化」

2023/12/18 05:30

中國介選再出狠招，對台灣貿易壁壘調查報告提前在選前近一個月出手。中國商務部宣布，台灣對中國產品實施的進口限制，違反WTO（世界貿易組織）規範及雙方簽署的ECFA（兩岸經濟合作架構協議）條款，因此構成貿易壁壘。行政院經貿辦公室強力反駁，中國的調查結果，已違反WTO相關機制與規範，也完全不符合事實，我方絕不接受，呼籲中方立即停止政治操作。政府相關部門均指出，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。

拜習會時，美國要求中國不要介入台灣選舉，也反對中共武力犯台，習近平對這兩者皆大力否認，甚至公開表示沒有二○二七、二○三五攻台計畫，但實際上，中國對台灣的軍事騷擾依舊，有形成常態化跡象，令人不免聯想是在為武力犯台進行演練，習近平所謂沒有攻台計畫只是說說而已。另一方面，中國的介選力道有增無減，招待里長赴中旅遊並接受大外宣的洗腦，收買退、現役軍人簽署不抵抗、投降聲明，成為共諜，尤有甚者，極大化經濟脅迫手段。日前，為了遏阻鴻海創辦人郭台銘參選總統，避免分散「下架民進黨」的力量，乃炮製了富士康查稅案，並輕罰其中一個小案，其它主要案子暫時存而不論，果然讓郭台銘知難而退。而此次對台灣的貿易壁壘調查案，規模上遠遠超過富士康，屬於重磅級的大案，但兩者手法如出一轍，都是意圖營造恐嚇氛圍。首先，中國原先宣布將在投票前一天公布調查結果，但時間如此緊迫，顯然無法醞釀出風聲鶴唳的效果，引起選民的恐懼，影響選舉結果。因此提前近一個月宣布台灣對中國進口構成貿易壁壘，卻未同時提出對應措施，顯然在留下想像空間。其二，中共必定會在投票日前不斷明示、暗示，選舉結果將決定報復措施的力道與規模，例如選出所謂「獨上加獨」的賴蕭配，可能採取部分中止或全面中止早收清單的關稅優惠，甚至提高關稅加以報復。若是選出藍營人選，中共可能會輕罰過關，或者啟動貿易談判，以解決爭端。

從富士康到ECFA，中共的經濟脅迫手段已是慣用模式。因此，國人不能以單純的經貿角度看待此次的貿易壁壘調查案，否則就會掉入中共以商圍政的陷阱。如果是正常的貿易爭紛，台灣、中國同為WTO成員國，理應訴諸其爭端解決機制，但是，在國際組織進行協商，形同承認台灣是獨立的政治實體，將兩岸事務國際化，因此中共雖屢屢指控台灣對中國進口產品設置貿易障礙，卻從來不願提出國際訴訟，反而一再強迫台灣接受以一中原則為前提的「九二共識」，才會與台灣協商。換言之，經貿爭端對中共而言，是一種政治手段，用來懲罰不聽話、抗拒中共意旨的國家、企業、個人。之前對澳洲、南韓、日本、立陶宛，尤其是台灣，動輒祭出經濟制裁，使得國際社會徹底省悟「去中化」，才能降低經濟脅迫的風險，因此造成「去中化」與「去風險」變成了同義詞，成為民主陣營確保經濟、民主永續發展的關鍵詞。

近年，台灣的農漁產品經常因中國突如其來的禁運，不及應變，受到嚴重損失。但是，政府主動協助農、漁民開拓市場，得到很大進展，有效降低對中國市場的依賴。數據顯示，到今年十一月底，中國對我國農產品出口佔比已由高峰時的二十三．二％急降至九．八％，逐漸脫離中共經濟脅迫的陰霾。如今，一般評估中共若針對貿易壁壘進行報復，我國可能受到衝擊的是紡織、石化、機械，然而多數大型企業已轉移生產基地，做好因應之道。不諱言的，部分依賴中國市場的小型企業可能受到較大衝擊。因此學者直言，「ECFA就算停了，不會是產業別的衝擊，而是個別廠商、個別產品的衝擊」。另外，我國產業以高科技為主，與全球經濟高度連結，更掌握部分關鍵技術，具有供給面的優勢，而中國則是被動的需求者，一旦中共懲罰層面擴大，勢必對自己造成更大傷害。

中國終於以ECFA為對付台灣的武器，赤裸裸露出「貿易武器化」的醜陋面貌。對中共而言，經貿從來不是自由經濟的一環，必須服膺於政治目的之下，成為完成黨的意旨的工具。故而，對付中共的經濟脅迫之道，一是不能將其視為市場經濟國家，與中國進行經貿，必須建立在確保國家安全與社會繁榮的前提；二是，絕不能將所有籌碼放在中共的籃子裡，經濟、產業與經貿發展必須多元化，與世界接軌，讓中共的經濟脅迫毫無著力之處。總之，降低對中經貿依賴，去風險化，才是台灣因應中共貿易武器化的生存之道。

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