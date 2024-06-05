晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》六四35周年台灣民主自由得來不易

2024/06/05 11:23

◎陳慶坤

昨天是中共「六四屠城」35周年，賴清德總統發表六四談話表示：「用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更憑團結面對挑戰」。這應該是賴清德就職以來，藉由六四35周年，面對「紅藍白聯合滅台」鏗鏘有力的回應與控訴。因此賴清德提醒台灣人，民主自由得來不易，台灣要創造一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音。

昨日是總統賴清德上任後首次發表六四談話，他表示，會持續努力讓這段歷史長存人心，感動關心中國民主的每一個人，用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更憑團結面對挑戰。（報社合成／資料照、擷取自賴清德臉書）

六四周年已經成為中國的禁忌、敏感日子。中共當局繼續禁止民間任何悼念六四遇難者的活動，包括在網上發紀念圖片；中國各高等院校校方向老師發出通知，要求關注學生的思想動態以及停止一切活動。根據《美國之音》報導，6月2日至6日稱為「封網時段」，要求審查員加強新增用戶暱稱、頭像、個人簡介審核，加強言論監控，提高對聊天、帖子等用戶發布訊息的巡查頻率。

六四35周年，中共領導人習大帝依然呼籲中國青年，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，繼續給中國人民洗腦、思想控制，視民主自由如洪水猛獸；只是共產中國的政治病毒終究成為巨大的禍源，文明世界共同面對的災難，台灣不幸處在暗黑文明的最前沿。純樸的台灣人如何面對這樣的國家，國共聯合滅台急促的腳步聲中，228事件似乎越來越近！？

六四坦克槍炮的聲音不遠，作為極權主義國共兩個兄弟檔，滲透台灣國會擴權倒行逆施，台灣「青鳥行動」反立法院擴權運動，國民黨如何回應台灣人民的吶喊？

中國歷史殷鑑，吳三桂引清兵入關，結果就是大明王朝的滅亡；傅崐萁引中國共產極權亂台，就是中華民國「再次」被共產黨消滅。這種道理非常簡單不需太多的邏輯思考。台灣民主自由得來不易，中國國民黨為何不惜毀黨、自滅中華民國？

只是，台灣人何辜？為何需要與蹂躪台灣七十餘年的中國國民黨，一起葬送在中國共產黨的鐵蹄之下，寧願為奴！？

（作者為「台灣國」顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書