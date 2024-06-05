自由開講》六四35周年台灣民主自由得來不易

◎陳慶坤

昨天是中共「六四屠城」35周年，賴清德總統發表六四談話表示：「用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更憑團結面對挑戰」。這應該是賴清德就職以來，藉由六四35周年，面對「紅藍白聯合滅台」鏗鏘有力的回應與控訴。因此賴清德提醒台灣人，民主自由得來不易，台灣要創造一個真正令人尊敬的國家，是可以讓人民大聲說話，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音。

昨日是總統賴清德上任後首次發表六四談話，他表示，會持續努力讓這段歷史長存人心，感動關心中國民主的每一個人，用民主凝聚共識、以自由回應專制、以勇氣面對威權擴張，更憑團結面對挑戰。（報社合成／資料照、擷取自賴清德臉書）

六四周年已經成為中國的禁忌、敏感日子。中共當局繼續禁止民間任何悼念六四遇難者的活動，包括在網上發紀念圖片；中國各高等院校校方向老師發出通知，要求關注學生的思想動態以及停止一切活動。根據《美國之音》報導，6月2日至6日稱為「封網時段」，要求審查員加強新增用戶暱稱、頭像、個人簡介審核，加強言論監控，提高對聊天、帖子等用戶發布訊息的巡查頻率。

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六四35周年，中共領導人習大帝依然呼籲中國青年，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，繼續給中國人民洗腦、思想控制，視民主自由如洪水猛獸；只是共產中國的政治病毒終究成為巨大的禍源，文明世界共同面對的災難，台灣不幸處在暗黑文明的最前沿。純樸的台灣人如何面對這樣的國家，國共聯合滅台急促的腳步聲中，228事件似乎越來越近！？

六四坦克槍炮的聲音不遠，作為極權主義國共兩個兄弟檔，滲透台灣國會擴權倒行逆施，台灣「青鳥行動」反立法院擴權運動，國民黨如何回應台灣人民的吶喊？

中國歷史殷鑑，吳三桂引清兵入關，結果就是大明王朝的滅亡；傅崐萁引中國共產極權亂台，就是中華民國「再次」被共產黨消滅。這種道理非常簡單不需太多的邏輯思考。台灣民主自由得來不易，中國國民黨為何不惜毀黨、自滅中華民國？

只是，台灣人何辜？為何需要與蹂躪台灣七十餘年的中國國民黨，一起葬送在中國共產黨的鐵蹄之下，寧願為奴！？

（作者為「台灣國」顧問）

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