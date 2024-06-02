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自由開講》談狄鶯說孫安佐變毒蟲是在泰國被下蠱？！

2024/06/02 12:12

◎張天泰

父母盲目寵溺孩子的家教失能必擴大成社會問題，藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐四月份在泰國普吉島吸大麻、私闖民宅遭到屋主報警進而送醫登上泰國媒體。

令人搖頭，孫安佐泰國呼麻被抓進精神病院，狄鶯跨海救失控子竟然喊「被下蠱」！家庭環境對於小孩的成長有非常大的影響，明顯孫的家庭教育已失去功能。

藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐（中）四月份在泰國普吉島吸大麻、私闖民宅遭到屋主報警進而送醫登上泰國媒體。（翻攝自IG）

教育哲學家歐陽教博士，曾提到家庭教育之根本重要性，其父母的許多身教與言教，對其德育思想與德行多少有所影響。例如：其父母從他小學起就勉勵他要勤儉、苦學。再者，其母曾談及「做人要像人」，亦即若失去了為人所應具備的「道德」則無異於禽獸之輩。其父則曾以〈聖經‧約翰福音〉中的片段「要做大就要替人洗腳（閩南語）」，教導其為人要謙卑才能有所成就。此外，歐陽教的父親還經常照顧貧病弱勢的鄰居，也常帶著他一同探望獨居長者。曾有獨居長者過世，無後人處理，鄰里間也無人與其來往，其父便主動找一塊墓地將他安葬了。

最後，奉勸狄鶯阿姨，關鍵是做好家庭教育，而不是在化解下蠱！

（作者為政治工作者

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