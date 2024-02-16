自由開講》孩子非父母爭鬥籌碼！談王昌國法官用判決書教育離婚夫妻

張天泰

法律普及和家庭教育推動一直是筆者堅持的教育倡議，大年初一，筆者看到台灣的王昌國法官正在做身教示範，此案件起因是一對分居怨偶打離婚官司還互控對方家暴，丈夫想探視讀小學的兒子，遭妻子拒絕，他為此向法院聲請暫時處分，法官王昌國裁准，特別的是，王法官的裁定理由第一句話是「寫在前面，兩造本人應親自閱讀」，告訴這對夫妻必須親自看完裁定書，不能推給律師負責看，因為攸關孩子的權益。全篇裁定書以相當口語、易懂的文字，明定跟孩子會面的方式、應遵守事項，並提醒「孩子不是爭戰的籌碼」。

夫婦的家庭教育必須確實到位，家庭是社會的細胞，家庭的好壞小則影響到每一個家庭成員的身心狀態，大則關係到社會的安定和維繫。（本報資料照）

筆者正好也行動介入協助一位離婚的父親兩年，挽回其陪伴女兒成長的權利，所以對此案王法官的行動，特別能感受其重要性，因王法官提及五點，第一為「不得對子女灌輸反抗對造或不利於對造之思想觀念。」、第二為「如發現兩造同住親友，有干擾或妨礙會面交往進行，兩造卻放任不管或不能即時處理或解決，則將有可能視同為該造本人有干擾或妨礙會面交往之進行。」、第三為「勿以孩子為彼此爭戰的籌碼。」、第四為「勿有意無意在孩子面前醜化或批評對方。」、第五為「不要以孩子為自己情緒的出口。」，上述事項都是離異夫婦彷彿殺父殺母仇人，常做的不成熟負向行為，最後的結局是導致孩子為了效忠正在同住的父親或母親，被灌輸仇恨父親或母親的意識形態，而孩子身心也得不到健全發展，父親和母親同在的家庭教育，因大人的佔有私慾而犧牲失去，離婚夫婦濫打官司不只浪費司法公共性資源，也虛擲原先可投入孩子教育的金錢，透過法律判決的互相傷害，只是使離婚夫婦仇恨感加深，最後是多輸的悲劇結局。

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而教育哲學家歐陽教博士，很早就提示家庭教育對社會發展之根本重要性，其父母從他小學起就勉勵他要勤儉、苦學。再者，其母親曾談及「做人要像人」，故夫婦的家庭教育必須確實到位，家庭是社會的細胞，家庭的好壞小則影響到每一個家庭成員的身心狀態，大則關係到社會的安定和維繫，每一個成年人都希望有一個幸福美滿的家庭。那麼如何才能營造幸福美滿的家庭呢？那便是要做到「夫有義，婦有德」。

《禮記》中『昏義』（結婚之義）早有提及「夫義」的字句。什麼是「夫義」？就是「作丈夫應盡的道義」，丈夫不可活在自己世界，做好扶持好家庭生計，有恩義、情義、道義，讓子女和妻子生活安定，把下一代教育好。婦/妻子需要把孩子教好，而不是認為把孩子洗腦控制是對的事情，為寵溺孩子在外搬弄是非，但後經公共性檢視發現是缺德違法之事，亂教孩子害了孩子同時害了自己。

法律普及和家庭教育須並行，法律教育端王法官已進行身教行動，筆者希冀台灣其他的法官、律師、檢察官、法學博士可以一起跟進，筆者是教育博士，認為家庭教育成功的原理可從古代經典獲得，不食古不化反而能運用古典智慧，做到家庭教育的文藝復興，同時推動法律普及，是造福台灣社會大眾的行動途徑！

（政治工作者、教育博士）

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