自由廣場》怕行人亂闖 更怕檢舉的「行車地獄」

◎ 林政武

六月卅日起，交通部針對車輛未禮讓行人祭出最重罰可六千元新制，相信大家都很有感，行人地獄亂象獲改善。但凡事過與不及皆有失，日前有人在YT發了一則行車紀錄，駕駛人在綠燈遇到行人闖紅燈，在沒有煞車情況下通過路口，當下沒有發生擦撞，但該名駕駛事後被檢舉，警方開出六千元罰單。

當駕駛人通過路口時，行人無預警地從路邊衝出來，在沒有立即性的衝撞危險情況下，是直接通過比較安全還是緊急煞車？我相信大家都會選擇前者，因為緊急煞車是非常危險的，可能會造成連環追撞，執法單位收到檢舉影片後，還是祭出六千元罰單，當事人不服可向上申訴，申訴不過還可以提出訴訟，但過程曠日廢時，精神上的耗損更超過金錢損失。

請繼續往下閱讀...

筆者以為法律是道德的底線，多數用路人都是守法良民，法理情應有平衡點，不管是執法單位、駕駛人、用路人或檢舉人，都應抱持著一個心態，也就是同理心，台灣交通才能走向對所有人都友善的用路環境，行人過馬路不要滑手機快步通過，向禮讓者點頭致意，也是正向的循環，正如同窄巷會車，沒有規定誰應該要讓誰，優先禮讓的心甘情願，被禮讓的也不用當成理所當然，輕鳴喇叭或閃個燈等小動作，都是一種善意。

六千元不是小數目，有些檢舉人的心態可議，執法單位的裁罰不合常理，政府修法解決行人地獄的目的，不是為了製造另一個「行車地獄」，在上下班尖峰時段的市區行車，除要注意路況外，還得隨時閃躲路邊違停的汽車，從旁邊繞過壓雙黃線，可能就會被後方的行車紀錄器拍下檢舉，到了路口要右轉，等行人通過後號誌燈已快轉為紅燈，這就是庶民百姓每天上下班的「行車地獄」日常。

（作者為國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法