自由開講》支持臺灣加入WHA，跨越政治障礙，強化全球健康合作

◎林哲宇

第77屆WHA世界衛生大會於27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，27日開議針對「邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會」，一案是否納入議程，進行審查。

圖為民團、立委、官方昨日齊聚日內瓦為台灣參與WHA發聲。（照片：世衛宣達團提供）

台灣自2009年到2016年期間曾短暫以「中華台北」名義邀請作為觀察員身分參與WHA，然而2016政黨交替後，中國開始加大限制臺灣在國際上的伸展空間，至此2017年臺灣就再也沒有被邀請參加WHA；但我國政府以及各界持續通過多種渠道爭取參加WHA和世界衛生組織WHO的機會，儘管面臨阻礙，仍努力提升台灣在國際衛生事務中的能見度和參與度。

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不幸的是， 面對中國堅持「一個中國原則」和反對任何形式的「臺灣獨立」表象，即使有一些國家支持台灣以觀察員身份參與WHA，但由於中國的影響力和反對，以及需要大會成員國的廣泛共識，最終還是不了了之。

臺灣提出參與WHA，在許多國家看來是政治目的大於公共利益，但事實上臺灣不僅有良好的醫療衛生環境，更有經歷SARS和COVID-19疫情的應處經驗，如此一來，臺灣也能夠在疾病預防和疫情控制上給予同樣身為小島國家地區建議；此外，臺灣比起其他大國在國際貢獻與合作配合度較高，更能即時提供協助，有效補足全球公共衛生網絡的缺口。

對台灣而言，參與WHA不僅是追求國際認同，更是展現其公共衛生貢獻及全球合作精神的機會，儘管面臨政治障礙，台灣仍持續向世界證明，臺灣的參與並非單純的政治利益考量，而是對於全球健康安全合作無國界精神的一種體現。

（作者為大學生）

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