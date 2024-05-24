自由開講》「長髮哥」肉搏中捷兇徒減少傷亡！台灣社會注重「正義文化」最好證明

◎張天泰

台中捷運在5月21日驚傳砍人事件，一名20歲洪姓男子帶3把刀上車，並在車廂內隨機揮刀導致兩名乘客受傷，所幸出現「長髮哥」行動阻止惡徒，為了保護其他乘客，發揮「正義感」，全程血戰拚搏到底，當下與兇嫌廝殺，即便滿臉流著血也毫不退縮！

台中捷運前日發生車廂內砍人案震驚社會，遭砍傷臉仍奮力抵抗洪姓凶嫌的二十七歲健身教練許瑞顯（中）備受各界讚譽。（擷取自許瑞顯臉書）

這就是台灣社會注重「正義文化」的最好證明，在東亞這麼多社會當中，台灣是最常發動見義勇為集體行為的國家社會，而在2014年5月21日，鄭捷在台北捷運板南線列車上隨機砍人，造成4死24傷，那個案子裡，有一幕是難得在其他東亞社會看到的，就是在乘客有一群人架起雨傘，鼓起勇氣與這個凶徒戰鬥。

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台灣是擁有「正義文化」的國家社會，這不是第一次台灣人民見弱勢受害受苦，主動見義勇為的案例，從過去的311 地震，台灣民間自發的去援助日本災民，超越絕對二元對立，你死我活式政治意識形態，2008年台灣主動捐款70.5億給中國災民，金額高居世界之冠，一直到2023年台東父子三人勇逮凶嫌，拿湯勺、電扇勇救了被美工刀攻擊的女性，只是見義勇為救人的工具從雨傘到湯勺，這種強調為弱勢而戰的正義力量，發自台灣社會本體，是台灣社會一個重大的文化性特徵，也是東亞社會曾有但逐漸消失，更不是對岸中共治理中國，因碰瓷事件合理化冷漠行為，讓道德倒退五十年的極權社會所能企及。

而正義感的實踐不只停留在個人層面，更要從國家層面著手，新上任的賴政府必須為無辜善人受冤，介入隨後的平反，不只停留在「善惡有報」的宗教性勸世口號宣傳，或者流於烏合之眾只看問題暫時表象，急著展現個人性錯誤偏見，宣洩個人愛恨喜好情緒的自行定義因果，而是賴政府有系統的組織另一大群有專業能力，並擁有共同公平正義信念的善人，團結各種能力和能量去行動介入的現實成果，介入平反行動不是閒閒無事要拯救地球逞英雄，而是不論微觀和巨觀層次，介入平反冤案實踐正義，都能堅固個人信仰和對台灣國家社會的信任感。

這是為什麼台灣注重「正義」的集體行為和文化，曾被香港觀察家分析為台灣有著改變世界可能性的精神基礎。

（政治工作者）

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