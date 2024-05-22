自由開講》鄉野村夫看國會擴權

◎屏東粉味哥

在小英結束任期，賴威廉新任之際，白藍兩黨挾人數優勢在國會開始專橫跋扈，肆意推動他們想要通過的任何「奇葩」法案。法案細節在民進黨立委與社會各界、網路平台都能查詢在此不多贅述，特別想分享鄉野村夫對於白藍兩黨的觀察。

國民黨，此屆新增了許多即戰力。有底子、有案子，年輕有活力。不像過往國民黨給人的印象是老態龍鍾，反應像恐龍緩慢。就在國民黨因為多了這些看似「新血」般的戰力而沾沾自喜時，我卻發現國民黨生物性的退化。就像從人退化成猴子，看到你手上有食物就會搶，獸性大於理性。雖席次多於民進黨，但沒了公道伯的老謀深算與遠慮，卻多了陰險、狡詐與掠奪。相信民進黨應該在短時間就能看到國民黨的弱點並找到反擊之道。沒道理一群優秀的人才找不到對付一群猴子的方法。

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民眾黨，主席柯文哲陷於幾大弊案官司，他的高光時刻從第一任市長後，就再也沒有上升的跡象。特別是在白黨透過割草取得八席不分區立委席次，卻做了兩個我認為智商157不會做的決定。一是保送韓國瑜當院長，讓自己少了第一盞流量聚光燈；第二件是放任黃國昌當總召掌控立法院，又少了另一盞流量聚光燈。最後剩下的那一盞因為自己市長任內的幾大弊案陸續爆開，開始忽明忽暗，不知道身邊哪一個親屬還能來幫他換顆新燈泡？或是陷於完全的黑暗而落幕。

黃國昌，在5月21日後，已被恰吉（王世堅）宣告成為全國周知的偽君子。從一開始光譜幾乎吃遍綠色加上部分中間草民，高光時刻為時代力量的立委任期，至此之後一路下滑。綠色光譜那邊開始沒有了，藉著「謝謝主席」投靠白黨非藍非綠的支持。現在則只能往光譜了另一個極端走，並且沒有回頭路。黃國昌的絕對自我中心讓自己的路越走越小，最終只能活在自己的元宇宙。

民進黨立委王世堅（中）昨晚（21日）在立法院會痛批民眾黨立委黃國昌是偽君子。（截圖自立委王世堅臉書分享影片）

民進黨經過了小英八年打下的基礎，若能繼續讓人民有感的執政，2024年的國會挫折，拉長時間看，只是老天給的一個小警惕。希望賴清德能知人善任，新內閣能秉持為民謀利好好做事，我想這段時間國會的各種白藍行為，都不足為懼。

喔！對了，我只是鄉野中的1450。

（建築）

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