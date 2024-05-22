自由開講》期待教育部新團隊給學校更多的彈性與自主

◎陳啟濃

新上任的教育部長鄭英耀提出「所有的教育改變，都要讓教育品質更好。」這個口號是一個目標管理導向的全面品質管理理念，也期待新的教育部團隊上任後能夠一改過往教育部「沒有給地方以及學校彈性」、「教師綁手綁腳教育缺乏自主性」這兩項長期以來的沈痾。

圖為新上任的教育部長鄭英耀。（資料照／圖中山大學提供）

所謂的「治大國如烹小鮮」，中央地方以及學校應該有各自的發展重點以及工作內容，中央負責訂教育的政策、法規以及目標方向，地方政府負責執行監督與管控，學校則需負起達成目標的具體做法。各自有各自的任務、重點，才能夠達成國家長遠的教育目標。

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教育部管理的內容如果太瑣碎，就會無法掌握政策、法令與目標該有的正確方向，正因為分身乏術在枝枝節節的瑣事上。而學校老師缺乏自主性就會成為機器人，失去了教育的彈性與活力。而這樣的欠缺分工合作的責任分配，正是造成教育怠惰無法提升的重要致命傷。

很難想像對於學生的服裝穿什麼、模擬考什麼時候考、甚至連早自習做什麼，都還要讓教育部來操心，這就是很不正常的教育型態。每個地區每個學校應該都有其背景因素，應該要給予教育的個別差異的特殊性，授權給學校自主管理。

教育就好像是一個生態，生態就會有多樣性，如果強制一致性單一化的規範，就不會出現百花齊放、百鳥鳴唱的豐富多彩。

台灣的教育已經具備優質的教師團隊，還有設施齊全的硬體設備，我們不該連學校的一舉一動都要規定的死死的，這不是開放教育的該有面貌。這是對學校的箝制，對老師的不尊重，更會壓制了教育的開創性。

（國中校長）

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