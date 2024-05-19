即食歷史》拿破崙的古羅馬情懷—仿傚古羅馬建築的法國巴黎凱旋門

在古羅馬，凱旋門是羅馬帝國的獨特建築，並無實際用途。用以彰顯特定統治者功績，凱旋儀式下會穿過拱門。

◎即食歷史

一八○六年七月二十九日，「法蘭西人民的皇帝」（Emperor of the French）拿破崙．波拿巴（Napoleon Bonaparte）主持巴黎凱旋門（Arc de Triomphe）的建造儀式，以慶祝他帶領的法國軍隊在歐洲多次戰爭中取得勝利。遺憾的是，凱旋門要在他逝世後方才竣工。

巴黎凱旋門。（維基共享）

巴黎凱旋門的設計是參考羅馬帝國時代弗拉維王朝（Flavian Dynasty, Roman Empire）時期，圖密善皇帝（Domitian, Roman Emperor）為紀念兄長提圖斯皇帝（Titus, Roman Emperor）建造的提圖斯凱旋門1。

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拿破崙之所以修建與古羅馬文明密切的凱旋門，來自他特別鍾情古羅馬文化的情懷。在古羅馬，凱旋門是羅馬帝國的獨特建築，並無實際用途。用以彰顯特定統治者功績，凱旋儀式下會穿過拱門。

拿破崙目標希望以法國之力和法國之名重建新羅馬帝國。他先親手終結了與古羅馬無關的神聖羅馬帝國（Holy Roman Empire）2，並為自己加冕為皇帝，以示自己為羅馬帝國皇帝正統傳承。他亦仿效東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世（Justinian I, Eastern Roman Emperor），修繫了《拿破崙法典》（Napoleonic Code）3。除此之外，他又為自己畫了騎著馬匹的油畫自畫像，這也是類似羅馬帝國時期，皇帝皆慣常為自己鑄造騎馬銅像的投射。

拿破崙之所以修建與古羅馬文明密切的凱旋門，來自他特別鍾情古羅馬文化的情懷。拿破崙目標希望以法國之力和法國之名重建新羅馬帝國。（維基共享）

後來他以一己之力，企圖以法國軍隊統一歐洲，重現昔日羅馬帝國廣闊領土，可惜失敗收場，失去帝位之餘更被放逐到大西洋一個偏遠島嶼，最終鬱悶而逝。

備註：

1. 一世紀時，維蘇埃火山爆發，火山灰瞬間掩沒了附近的龐貝。當時在位的提圖斯皇帝親自指揮救災工作，同時更要處理羅馬大火和瘟疫。由於過於勞碌，在位兩年便病逝。這位皇帝當時深受羅馬人民愛戴，弟弟圖密善繼承帝位後，下令修建提圖斯凱旋門以紀念兄長功績。

2. 神聖羅馬帝國與古羅馬帝國並無關係。九世紀時，當時西歐最強的法蘭克王國（Kingdom of the Franks）統治者查理大帝（Charles the Great）被加冕為「羅馬人的皇帝」（Emperor of the Romans），作為羅馬教廷保護者，並同時獲得統治歐洲的合法性。後來法蘭克王國分裂成三部分，東部王國逐漸演變成神聖羅馬帝國。

3. 羅馬帝國在四世紀後分裂為東西兩部，西羅馬帝國在四七六年覆亡，東羅馬帝國則得以延續下去直至十五世紀，逐漸演變為拜占庭帝國。六世紀時，東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世下令修繫《查士丁尼法典》，以明文規定了羅馬過往存在的諸多法律。

本文經授權轉載自即食歷史 拿破崙的古羅馬情懷—仿傚古羅馬建築的法國巴黎凱旋門

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