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健康醫療網》安海瑟薇吐露流產心碎經歷 醫囑照護4重點「幸福來敲門」

安海瑟薇透露多年前一度流產，台上每晚演出分娩戲碼，台下卻得強忍失去孩子的傷痛，尤其看見其他人成功受孕，也得微笑送上祝福。
健康醫療網

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2024/04/03 10:43

以《穿著 Prada 的惡魔》走紅的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日接受訪問時，分享2015年曾一度流產卻得每天在舞台上扮演孕婦分娩的辛酸往事。三軍總醫院婦產部部主任張芳維表示，流產原因包括胚胎本身品質、著床是否穩定、荷爾蒙能否支撐發育，呼籲孕婦坐好小月子、補充營養，另一半也多給予關心，幸福仍有機會來敲門。

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）。（路透社）

台上演分娩　台下喪子痛

41歲的安海瑟薇與男星亞當舒爾曼（Adam Shulman）結褵多年，育有兩名子女。她近期接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌封面採訪時，分享了一段她生命中不為人知的祕密。2015年，安海瑟薇迎來人生中第一次懷孕，卻留不住孩子。

當時安海瑟薇正在紐約演出為期6週的外百老匯劇《Grounded》，飾演一名因意外懷孕而停職的戰鬥機飛行員。台上每晚演出分娩戲碼，台下卻得強忍失去孩子的傷痛，尤其看見其他人成功受孕，也得微笑送上祝福，她說：「我假裝一切都好，但這件事太沉重，我無法繼續隱瞞下去。」

安海瑟薇難忍痛苦，向來探班的好友們吐露真相，才發覺身邊許多姐妹都有過類似的經驗。她表示，有研究數據顯示有近50％的懷孕是以流產結束，「我想，這些資訊在哪裡？為什麼我們（女性）需要忍受如此不必要的孤立？」

後來穩定懷孕後，安海瑟威接到許多好友的祝福，其中包含了許多曾流產過的朋友，她理解那種複雜的心情，同時要有了不起的修養，才能由衷為別人感到開心。

如今，安海瑟薇希望公開自己的經歷，安慰許多女性，「妳不必永遠裝出優雅、沒事的樣子，我能對妳的傷痛感同身受，因為我曾經就身在其中。」她強調，「如此渴望一件事情（生產），卻不知道自己是否做錯了什麼（導致流產），那真的讓人難以忍受。」

流產原因與三大前兆

流產（pregnancy loss or miscarriage）定義為妊娠未滿20週前的無法繼許進行的子宮內懷孕。20週前的流產發生率約12至15％左右，其中大部分發生在第一孕期（0至14週）。國外研究分析，43％的女性曾經經歷過至少1次的第一孕期流產i

張芳維表示，古代醫療水準不發達，流產發生率很高。早期懷孕不穩定，因此才會有3個月不能說的習俗。懷孕宛如種樹，播種不一定會發芽。流產的原因包括胚胎本身品質、著床是否穩定、荷爾蒙能否支撐發育，以及是否有風濕免疫的問題，也會導致胚胎不易著床。流產超過3次以上稱為習慣性流產，建議找出流產原因予以治療。

前兆一　寶寶沒心跳

孕婦於月經週期後會驗孕，至醫院照超音波，若超過6週沒有看到寶寶的心跳，就要特別注意；若超過8週到10週以上還沒有心跳，就可能是過期的流產，胚胎沒有心跳，就可能有流產現象。

前兆二　不正常出血

陰道若流出一點血絲，其實是沒有關係的。但若有不正常出血，可能是胚胎著床不佳，需要警覺。

前兆三　下腹疼痛

下腹疼痛表示子宮收縮，可能是流產的前兆。

至於人工流產方式，若是胚胎超過7週沒有心跳，需要進行子宮內膜刮除術或是真空吸引術；若是自行流產，首先要符合優生保健法ii 的規範，且夫妻雙方同意才可做流產的動作，7週以前使用RU486藥物，7週以後則以手術為主。

四招照護身心　仍有機會懷孕

張芳維表示，女性在人生中最重要的時期，第一個青春期，第二個懷孕生小孩，第三個是更年期，這三個時期如果沒有好好把握住，身體會比較不舒服。流產可以視為小產，無論是幾週小產都建議好好保養，保養方式不限於坐月子，建議孕婦最好的調養方式就是多喝水、多休息，尤其在早期懷孕的時候，把握下列重點仍能將身體調養好：

第一招　補充營養

流產較易大失血，建議多攝取能補血的食物。

第二招　多喝水

懷孕或是生完寶寶的時候，容易有漲奶熱、開始流汗，流汗的時候身體就開始缺水，因此建議多喝水。以前人認為懷孕會水腫，因此不要多喝水，但其實水腫在脹奶流汗的時候就會開始脫水，身體相對缺乏水分，如果水分不足，容易造成腎臟受損。

第三招　坐小月子

醫師提醒，流產後吹到風一定會偏頭痛，建議孕婦小產後還是要做個小月子，1個月內儘量不要出門，需要出門的話一定要戴口罩與帽子，避免吹到風產生偏頭痛的現象。

第四招　家人支持

家人的支持，特別是先生的支持對於孕婦的心情調適，起到至關重要的作用。

「醫生，我還有機會再懷孕嗎？」張芳維分享，有說法認為，生產後跟流產後是最容易懷孕的，因為卵巢和子宮已經懷孕過，所以很容易二度懷孕。有小產過，並不代表不容易懷孕，反而是很容易懷孕，但是懷孕要如何維持下去，這才是重點。很多孕婦單一次流產之後，就會擔憂自己是否有習慣性流產，喪失自信心。其實單一次的流產，並不代表未來都會流產。

他呼籲孕婦多和醫生配合，有什麼問題都可以盡量跟醫護同仁問清楚。懷孕宛如幸福來敲門，即使遭遇流產也無須太過失落，「留得青山在，不怕沒柴燒，保持一個健康的身心靈，好好迎接下一次的懷孕。」

i. https://www.cch.org.tw/CCHIVF/information_detail.aspx?Id=56

ii. https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0070001

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 安海瑟薇吐露流產心碎經歷　醫囑照護4重點「幸福來敲門」

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