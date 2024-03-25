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自由開講》電子煙畫面 警示需加強

2024/03/25 10:03

◎葉昱呈

目前電視劇、電影之劇情出現吸菸畫面時，大多會標註「吸菸動作為不良示範，請勿模仿」或「吸菸有害健康」等警語，但隨著電子煙、加熱等新型菸（煙）品興起，並在青少年間流行之趨勢，筆者認為，除了衛生主管機關應積極取締外，有必要加強上述警語之內容。

圖為情境照。（https://www.freepik.com/）

《菸害防制法》第二十五條及其施行細則第十條規定，電視節目、視聽歌唱、戲劇表演、運動表演或其他表演，不得特別強調吸菸之形象，如因情節必要，出現吸菸之情境時，應併同呈現「吸菸有害健康」之警示。問題是，大部分的民眾對於吸菸危害健康的觀念，仍停留在可能導致慢性肺部疾病、肺癌，而不清楚業者所宣傳「幫助戒菸之菸草替代品」、「口感清香」的電子煙，竟然含有尼古丁、有害致癌物，甚至毒品，對於使用者和暴露於二手菸者都會造成嚴重傷害。因此，在電視劇、電影出現吸食電子煙畫面時，僅標註『吸菸有害健康』之警語，很難讓民眾理解電子煙的危害，更甚於傳統紙菸。

建議衛福部修正《菸害防制法施行細則》第十條規定，將呈現「吸菸有害健康」之警示，修正為「吸菸有害健康，電子煙會釋出甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質，可能引發阻塞性細支氣管炎，及造成腦、心、肺、肝、腎等器官損害」，冀能提升宣傳效果，並維護國人健康。

公務員

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