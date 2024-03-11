自由開講》由總統選舉「二輪投票制」談起

◎陳逸南

依報導，3月8日立法院會通過翁曉玲立委提案，總統選舉「二輪投票制」付委，引起熱議。具有法學博士的翁立委認為，民國36年之「絕對多數」較為理想，此項見解是否正確，值得探究。

依報導，3月8日立法院會通過翁曉玲立委（中）提案，總統選舉「二輪投票制」付委，引起熱議。（資料照）

查民國36年（1947年）總統、副總統選舉，蔣中正先生於4月19日當選總統，而孫科、李宗仁先生經過了四輪投票，4月29日李宗仁先生才當選副總統，造成政局動盪不安，是一項史實。

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按憲法增修條文第2條第1項規定，「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選。」此被稱為「相對多數」。該項條文係1994年7月29日第2屆國民大會第4次臨時會第32次大會三讀通過，8月1日總統令修正公布，迄今未變動。

77年後（1947~2024年）的今天，台灣民主憲政進展到人民直接選舉總統、副總統，當選票數採行「相對多數」已歷經8次總統、副總統選舉（1996~2024年），有必要改用「絕對多數」嗎？引人質疑。

另查約30前，謝瑞智博士，為知名法律學者，也是國大代表（國民黨籍），在1994年6月出版《修憲春秋》專著，1996年5月增訂三版，該書第150頁記載有關「相對多數」之特點，同時指出「絕對多數」的政治風險。

謝博士認為「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以避免總統、副總統分屬不同政黨。其當選票數則採「相對多數」，使與多年地方行政首長選舉之原則相一致，以避免二輪投票，影響政治安定。」

我們發現，事隔28年（1996~2024年），前述謝博士的叮嚀，被遺忘了。有些政客型立委，不顧法律牴觸憲法自始無效的大原則，在民主憲政道路上，興風作浪，顯有「違憲亂政」之嫌，人民應該認清真相，不要受騙了。

（仲裁人）

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