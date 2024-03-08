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自由開講》暗指立法院辦公室裝潢費太貴有「貓膩」？請國民黨立委不要抹黑公務員

2024/03/08 11:26

洪孝全

國民黨新科立委黃健豪、徐巧芯、羅廷瑋、葉元之等人進駐新辦公室，裝潢廠商報價遠超過立法院補助額度35萬元，暗指立法院公務員與廠商暗通款曲。葉元之表示：「找立院的（配合廠商），核銷比較容易，所以他們為了方便，就找立院推薦的廠商。」院長韓國瑜甚至認為：「有弊案，一定處理。」筆者曾任公務員，對渠等如此抹黑，實在不吐不快！

政府為照顧基層勞工，基本工資連續8年調漲，從21,009元增為27,470元，漲幅31%；時薪亦由126元增為183元，漲幅更達45%, 人工成本本就不低，若要求假日趕工，更所費不貲。近年環保意識抬頭，廢棄物清運費用亦是一筆開銷，若要部分拆除再重新裝修，加上設計師費用，市場行情絕對高於補助額度。新科立委「吃米不知米價」令人咋舌，未來審查預算能力令人質疑。

立法院補助立委辦公室裝潢額度僅35萬元，用意希望新任立委僅更換老舊不堪使用的辦公家具、重新粉刷牆面、隔間、重貼壁紙等。若要部分拆除再重新裝修，加上設計師費用，市場行情絕對高於補助額度。（本報資料照）

立法院補助額度僅35萬元，用意希望新任立委將辦公室簡易裝修，非必要不拆既有裝潢，不重拉水電，僅更換老舊不堪使用的辦公家具、重新粉刷牆面、隔間、重貼壁紙等，不鼓勵為了4年任期，將辦公室打掉重練，浪費公帑。 而補助立委個人（自然人），依規定不適用政府採購法，不需公開招標或議價程序，倘認為立法院總務單位推薦廠商報價不合理，可逕洽熟識的裝潢廠商。未有具體事證下，實在沒必要遽下定論，認為廠商與行政人員有勾結。

再者，指控「立院推薦廠商核銷比較容易」更沒道理，因立委握中央預算生殺大權，公務員實無理由刻意刁難，搬磚砸腳。早期確實有墨守成規，不知變通的公務員，但主計單位歷經多次法規鬆綁，簡化核銷原則，並規範接到廠商請款單據15日內付款，現今會拖延審查、延宕撥款的公務員已不復見。長期未能核銷原因，恐是立委或其助理無法提出合法支出憑證（發票、收據、領據），或是核銷表格填寫缺漏，遲未補正所致。

新科立委知名度不高，最好的方式是用心問政，為民服務，獲取選民支持與肯定。但以抄捷徑，用誇大、虛構、不符合常理的事件騙取聲量，實在不可取，奉勸國民黨立委不要再抹黑公務員，傷害公務員自尊，以免得到反效果。

（作者為退休公務員，現為服務業）

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