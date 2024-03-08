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社論》是為民主制衡 還是破壞民主

2024/03/08 05:30

立法院現進行總質詢，在野黨立委，尤其是新科立委，針對「看守階段」的陳建仁內閣，砲火鎖定，極盡批評，藉此來增加自身的曝光度。就民主政治角度，固然樂見國會部門以積極與成熟表現，強力監督行政部門的施政作為。不過，令人詫異是，部分立委似乎語不驚人則不休，僅圖增加個人聲量，無視問政品質，甚至還有立委自詡法律學者，當著行政院長、立法院長面前，稱質詢關係是「上對下」、「立委有問，官員才回答」，而且「不能反質詢」等。為了體現這上下關係，在野黨團甚至提出修法，擬增訂「藐視國會罪」，祭出刑罰手段威嚇行政官員。這些以民主制衡為名的諸多政治亂象，正在政壇上演。

放眼民主國家的國會，質詢就是民代與官員的「公開辯論」過程，在野黨議員有權指謫政府施政，行政官員當然也要為己辯護。誰來裁判，自是選民透過定期選舉進行決斷。兩造皆是人民的公僕。所以，質詢時間是共同擁有，是相互尊重的平行關係，絕非「上對下」的法盲說法。辯論一來一往，不該是立委要官員回答才能回答，遑論禁止所謂的「反質詢」。其他民主國家國會也未針對反質詢進行問責，原因無他，因為既是辯論，官員也能對立委提出不同看法，何況若立委所言不實，內容謬誤，官員難道閉嘴當啞巴，形同默認背書，任由錯誤訊息從國會殿堂擴散開來。進一步言，立委也可能是為掩飾準備不足，而不讓官員開口。憲法已賦予立委在立院有言論免責權，若還能要官員禁語，顯然是對立法與行政關係的扭曲，民代一旦濫權，不啻是另類的「藐視民主」。

第十一屆立法院三黨不過半，「最大黨」國民黨，雖僅較繼續執政的民進黨多一席，但因兩席無黨籍立委與八席民眾黨立委的可能奧援，在野黨立委現正磨刀霍霍，挾國會改革之名，端出多項修法，包括立法院具聽證權與調查權，總統赴立院的國情報告應接受立委的即問即答，甚至還有立委提案修法，要將總統副總統選舉改為兩輪投票制。法案洋洋灑灑，但許多內容涉及合憲與否的爭議，例如立法院調查權的擴大，與已有彈劾、糾舉的監察院職權，出現扞格。而正副總統選制是否改兩輪選舉，同樣牽涉憲法裡面規定「以得票最多之一組為當選」的論辯。這些內容，外界除了質疑立院擴權的違憲問題，更關鍵的是，從在野立委脫口說出「上對下」，以及禁止「反質詢」等修法動作，看出在野方面試圖對行政權進行某種程度的限縮，甚至弱化。表面基於民主制衡等冠冕堂皇理由，但也遭質疑是因總統選舉再度失利，試圖牽制執政黨，甚至妄以上對下說法凌駕行政部門之上。但面對違憲爭議，又不願直接提出修憲方案，導致相關修法衝擊憲政體制的運作，其結果就是破壞民主。

除此之外，新國會二月一日開始運作後，部分立委諸多提議，只要涉及兩岸，多與政府作法相左，卻有利中共對台擴大統戰。例如推動不在籍投票，未來只要擴及海外包括中國等，等於方便對岸進一步介選。再如修法縮短中配入籍的年限，這勢必提高中國配偶家屬「依親居留」誘因，並大量申請在台定居。事實上，這兩者都是牽涉到國安層次，然而，在野立委均刻意簡化問題，用人權或平等為包裝理由，施壓政府放寬，長期以往，也將因此改變台灣的人口與政治結構。量變達到質變，也將一步一步迎合中國影響力更滲入台灣社會。

這次金門快艇事件亦是如此。明明是違法進入我國禁限制海域的中國「三無船舶」，雖不幸造成對方人員二死的翻覆事件，但重點在於我方必須堅定執法作為，在野立委對此少有支持，反而不斷質疑我方海巡船艇於驅離過程沒有留下影像，甚至親中立委主導的委員會專案報告，還刻意用「撞船」定性該事件，暗指我們海巡人員是錯誤一方。這種長他人違法之氣，滅自己捍衛海疆治安的正當作為，完全配合中共口徑。立法院三黨不過半，朝野競爭更加劇烈，這也成為對岸製造並擴大我們內部矛盾的鎖定目標。從破壞台灣民主，到諸多親中主張，表面冠以改革、人權等理由，掩蓋背後聯共制台政治目的，我們應有清楚意識，超越突破這些語言迷障，中共亂台的伎倆，以及誰扮演策應與協力者，圖像也會更清晰。

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