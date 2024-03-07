自由開講》我們對國會的未來一百年想像是什麼？

◎邱志偉

台積電因為市值屢創新高，帶動台灣股價指數不停創高，不只帶給台灣股民收益，更重要是也增加台灣稅收。像是這樣世界級的巨型企業，在台灣史上相當罕見，然而這都來自於台積電在張忠謀帶領下，起始就以做世界級的企業自詡，有長遠規劃而來。然而，新一屆國會至今依舊紛亂不休，爭議並不隨開議而止，我們要怎麼做到憲法授予我們的最高民意機關，如何成為世界級的國會，每一天我們都在朝著這條路順行，或是越離越遠。因此，我想向立法院的同事們詢問，「大家對國會的未來一百年想像是什麼？」

立法院作為憲法定位的最高民意機關，但這似乎只停留在制度上，而未能成為人民心中的答案。放眼政論節目各台，或是媒體報章雜誌，很少人認真聆聽國會的質詢內容，也很少人將立委問政內容視為圭臬，到底深究原因為何？是制度原因？還是根本的問政內容？或是大環境問題？我自己也沒有答案，但我常認真思考，該如何回答這個嚴肅的課題。

請繼續往下閱讀...

以企業發展模式為例，從草創到獲利通常學習曲線都不是最困難，但如何在有獲利到成為鉅額獲利，甚至成為頂級一流企業，就必須走出高原層的困境，這也是我認為立法院當今的困難。最早，人民在威權統治之下，僅期許為數不多的民選增額立委發聲，但國會已經改選三十多年，立法院每一位都來自民意，立法院也成功孕育出總統、副總統、行政院長等國家領導人物，那未來立法院的定位是什麼？我認為還是要回歸到憲法對立法院的期許，何謂最高民意機關。

在我的認知中，政治作為一門志業，最高民意機關就應該將人民付託放在最高位，絕不是自己的升遷、更不是自己的聲量、也不是載具或畫面，是如何為民發聲、真正的發現問題、解決問題。美國老牌民主國家有聽證會、有國會人事同意權、也有對國會作偽證的偽證罪，這些制度聽到立法院也有政黨提出。我想，要學習外國沒有疑義，但我們是否能乘載得起這樣的制度，還是又被民意質疑為另一種言論自由的剝奪等，許多制度授權與建立，不單只是仰仗條文，更重要的是民意。

在我的認知中，政治作為一門志業，最高民意機關就應該將人民付託放在最高位，絕不是自己的升遷、更不是自己的聲量、也不是載具或畫面，是如何為民發聲、真正的發現問題、解決問題。（資料照）

換言之，我們還是要好好想想，怎麼做才能讓立法院具備受人民尊敬、國際肯定，不枉亞洲自由民主燈塔之名。我認為，相較於以強制力建立國會權威，法官可能在審判也有所斟酌，恐未能達成所願，倒不如我們以嚴謹的質詢、有意義的問政記者會、深刻探討議題的公聽會與座談會，來逐漸建立起國會的政策主導權。

今年正逢台灣關係法45年，我們要知道一部決定台美關係的根本大法，完全是由國會議員主導制定，回頭要求行政部門接受。美國國會議員，不論資深與資淺者同心合作完成深入的立法，台灣立法院諸位委員同事們，大家是否能有這樣的政策主導自勉，我希望各位能朝這樣的方向努力。

大家都常說，羅馬不是一天造成，一個偉大的立法院、受人民尊敬的國會議員，也絕不是一次性的驚天質詢、一天或一會期的高水準表現，就會獲得肯定。這是一條漫長的道路。立法院從軟硬體建設改革，再到立委們不走偏鋒而是專業問政，不走鎂光燈的追隨者，而要讓國人的眼光投向立法院。這是一條百年的道路，大家準備好了嗎？第十一屆立法院開議了，一會期轉眼就會過，努力就從當下做起吧！

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法