自由廣場》（林保華專欄）台灣協助日本半導體復興

台積電熊本廠JASM開幕，是台日友誼的一件大事。台積電創辦人張忠謀親自出席，並且表示，相信JASM能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。

日本前首先安倍說過：「台灣有事，就是日本有事。」這句話讓台灣人安心，也已經成為台日友誼的金句。換一句話說，日本有事，也是台灣有事。日本半導體的沒落，是日本的事，台積電在日本設廠協助日本復興半導體也很正常。何況從地緣政治的風險來說，台灣也有必要這樣做。

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一九五五年我從印尼到中國時，在印尼買的日本貨主要是模仿美國派克筆的簡陋鋼筆。一九六一年我媽到中國看我時，帶了一個長寬高都比毛語錄大一些的索尼半導體收音機，讓我非常興奮，也了解日本的飛快進步。一九七四年我爸回國幫我申請出國時，給我帶來長型的Panasonic半導體收音機，因為設有短波，我就開始偷偷「收聽敵台」。一九七○年我們學校改工廠前夕，舉辦了全上海市開綠燈支持的「單晶爐會戰」，後來卻無聲無息了。一九七九年在香港的玩具廠工作，製造遙控玩具汽車，使用台灣生產的晶片，才知道這玩意用處多多，不過當時良率太差。

然而一九八○年代後期以後，蓬勃發展的日本半導體受美國政策影響而逐漸沒落，韓國趁虛而入，台灣更是後來追上。安倍上台後，發出解決日本經濟停滯二三十年的三支箭，未竟全功。在台積電投資美國後，日本也邀請台積電去投資，以非常大的誠意迅速給予補貼及各種配合，還有日本大公司入股，後來居上，僅廿個月落成而成為日本的盛事，年底即可量產。現在那裡方便到外來員工放下行李就可以生活。這次投資的成功，帶動當地經濟發展，因此很快就有第二座，第三座也提出來了。日前開幕，日本媒體大幅報導，首相岸田也親自接見台積電董事長劉德音與總裁魏哲家。

反觀在美國的投資卻不順利，從川普執政時開始，可是所說的補貼至今沒有拿到。期間聘用台灣工人問題也受到強大的美國工會干擾，更常常聽到美國Intel執行長的酸言酸語，還要美國政府首先關注本國企業，唯恐自己失寵。當然還有繁雜的規章制度拖慢腳步。因此美國台積電延後量產時間至二○二五年。第二座也隨之延後。台積電在美國設廠也是戰略需要，美國商務部長雷蒙多表示將確保它會成功。

台積電是台灣的護國神山，落腳外國，不是神山至少也是人山。張忠謀就表示全球還需要許多晶片廠。目前德國也邀請台積電去設廠，據說印度也有意。這些都是可以信賴的民主國家，基本上不會發生盜竊知識產權與技術的問題。

在台灣安全不斷受到挑戰的情況下，到國外設廠，尤其到關係良好的民主國家設廠，是台積電必由之路，也會帶動一批供應鏈跟去設廠，對發展這些國家的經濟，台積電將做出重要的貢獻。這也是台灣重要的經濟外交。

（作者林保華是資深時事評論員）

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