自由開講》文化活動不應政治操作 勿再抹紅扣帽子

周柏吟/桃園市政府觀旅局長

桃園燈會近日因不明來源的網路影片中出現矮化字樣，引起了民進黨議員的質疑。雖然市府多次澄清非官方影片，但特定議員依然對此大作文章，極盡扭曲抹紅能事，令人遺憾。

首先，該影片並非由本次活動廠商製作，完全是來源不明的網路影片，觀光旅遊局並無任何授權，影片內容也非承辦單位製作，市府完全不接受以這種方式宣傳桃園燈會。

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桃園燈會的承辦單位為「聯利媒體股份有限公司（TVBS）」，並無任何中國公司參與。更遑論與民進黨議員所稱的「北京華文版圖文化傳媒有限公司」有任何關係。（圖：桃市府觀旅局提供）

其次，桃園燈會的承辦單位為「聯利媒體股份有限公司（TVBS）」，並無任何中國公司參與。更遑論與民進黨議員所稱的「北京華文版圖文化傳媒有限公司」有任何關係。

再者，文化活動不應淪為政治操作對象。桃園燈會展出來自台灣不同藝術團隊的現代燈組作品，更邀請到澳洲藝術家團隊ENESS首次來台展演「飛天交響樂」，與方文山老師合作的漢服體驗只是其中一環，還有客家元素的竹編燈組，以及以藝術家伊誕帶來的原住民神話為基礎的創作作品。如果僅因一則來路不明的影片就抹紅整個活動，抹煞所有合作夥伴的付出，那就真的太粗暴了。過去前市長鄭文燦在孔子誕辰紀念日穿上古服，親自擔任正獻官，難道也是統戰？古裝中劇時常在台灣熱映，難道民進黨議員都沒看過？無限上綱真的大可不必。

任何活動都可受公評，但某些議員一再胡亂指控，即便已證實是烏龍爆料，卻還是在拿不出任何證據的情況下持續硬凹、影射、扣帽子，讓議員的公信力蕩然無存，是最不好的示範。罵錯了，就道歉，這才是正確的態度。

最後，我們的立場非常明確，我們的國家是中華民國，絕不認同任何矮化吃豆腐的行徑，希望透過再次的說明，能夠消除誤解，更歡迎大家把握時間，來桃園體驗燈會活動，讓我們共同努力，讓台灣的文化活動更加蓬勃發展，活力四射。

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