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自由開講》從燈會看藍綠縣市之別

2024/02/22 17:10

康駿銘

元宵燈會是每年地方的重要活動之一。然而，日前卻爆出桃園市政府所舉辦的燈會，主辦公司竟然是中國公司，在宣傳片上甚至出現「中國台灣」字眼，加上今年「桃園燈會」並沒有主燈、卻有所謂的「漢服體驗」，令這場一年一度能吸引大批遊客的盛事，變成了由桃園市政府一手促成的文化統治大戲。

今年「桃園燈會」並沒有主燈、卻有所謂的「漢服體驗」。（圖：桃園市政府觀光旅遊局提供）

無獨有偶，台北市的燈節同樣也出現簡體字的燈籠，藉由所謂與「友好城市」的「交流」，將那些來自中國的展品直接在官方活動中展示，過往的交通違規舉發單、社宅門禁卡、甚至連新北、桃園上千名學生使用的國中小教材中都充斥簡體字，這些藍營縣市不斷引入這種無孔不入的滲透，正在一點一滴地蠶食台灣的心防，而這些統戰背後還有沒有涉及政府合約圖利中國廠商的可能性，更是必須徹查釐清。此外，台北燈會也因當中的神明造型花燈設計詭異，被網民諷為「靈堂風」、「中元普渡燈會」，美感令人難以恭維。

反觀高雄與台南，不但有國際知名的黃色小鴨再度在愛河上亮相，高雄過往所舉辦的燈會也都令人眼前一亮，加上不時有如紅髮艾德、COLDPLAY等國際巨星的演唱會、以及各種大大小小的藝文活動，吸引大量遊客湧入，帶動城市的發展，也展現出高雄市政府對這些軟體上的重視及執行能力，台南的安平燈會、月津港燈節、空山祭等也都廣獲好評，這些綠營縣市是真正的擁抱文化多元、與世界走在一起。從這些燈會、節慶、文化活動，都足以看出藍綠縣市在管理思維與邏輯上的天淵之別，更遑論桃園神社事件，乃至基隆市東岸廣場的爭議等，這就是意識形態對生活的影響。 

（台灣基進國際部專員）

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