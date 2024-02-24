自由廣場》漢服狂想曲／張善政何妨扮「太史」賞花燈

◎ 秦靖

國民黨籍桃園市長張善政主政的桃園燈會，今年採用「漢服文化」當主題，金曲作詞人方文山也替燈會活動宣傳，但廠商推出的燈會宣傳影片竟出現「中國台灣」一詞。桃園市政府觀旅局表示，影片是廠商自行上架的私人行為，桃園市府沒有授權也無權過問，還過來稱不接受刻意抹紅的政治操作。

然而，中國已經舉辦十一屆的「西塘漢服文化周」活動，桃園市政府將相同內容直接複製在桃園市燈會，絕對有政治表態的目的。

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「中國西塘漢服文化周」是由作詞家方文山發起，他幫桃園燈會宣傳是一魚多吃，一兼兩顧，同時有助於他在中國市場的拓展。該活動宗旨以中華傳統服飾文化、禮儀文化、國學文化的弘揚與傳承為目的，試問，穿漢服提花燈，宣傳的到底是漢服文化還是花燈？究竟和台灣文化、桃園在地文化，又有什麼關係？何況，漢服和花燈之間，哪有什麼干係？

桃園市是一個多元族群融合的城市，客家人口數最多，也是西半部原住民族最多的城市，新住民人口也佔全台一成以上，加上閩南聚落與眷村以及為數不少的移工，要宣傳在地文化，再怎麼樣也輪不到中國漢服，更遑論扯上花燈活動。

早在去年九月底，第十一屆「中國西塘漢服文化周」台灣分賽，就以「中秋佳節兩岸漢服交流」的名義在新北市板橋區舉辦。活動充滿濃濃的大中國統戰意味，但至少光明公開，擺明宣傳漢服文化。桃園燈會卻以「漢服文化」當主題，以納稅人的血汗錢幫忙中國遂行文化統戰的目的，還反質疑別人抹紅、政治操作，桃園市民認同這樣的作為嗎？

中秋節、元宵節居然都能扯上「漢服文化」，中國文化統戰的手段真是無孔不入，最可怕的是，桃園市政府堂而皇之地用納稅人的錢推波助瀾。倘若張善政市長也來cosplay一下，應景穿上對應官職相等的古代「太史」漢服逛燈會，豈不更能詮釋「中國台灣」的桃園元宵燈會？為了顯示心中坦蕩蕩，張善政何妨試試？

（作者是教育工作者）

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