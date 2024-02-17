自由開講》瑞典政府對 M503 航線的回應

谷瑞生／駐瑞典代表處大使

瑞典政府公開呼籲中國以符合台灣人民意願方式和平解決其片面改變M503航路之兩岸分歧。

瑞典外長Tobias Billström於本（2）月14日就瑞典國會議員Björn Söder以中國片面改變M503航路，影響台海飛航安全及意圖改變現狀行為，質詢瑞典政府態度時回覆稱「瑞典政府對台海升溫的緊張局勢已經多次公開表達關切並數度與中國代表對話。對瑞典及歐洲而言，兩岸分歧應以符合台灣人民意願方式和平解決。瑞典政府正積極加強歐盟對中政策的一致性和影響力，同時深化跨大西洋合作，以因應日益複雜的地緣經濟與政治情勢。」此為繼法國外交部長Stéphane Séjourné後，第二個歐洲國家的公開友我呼籲。

請繼續往下閱讀...

瑞典外長Tobias Billström。（AFP）

瑞典外長Tobias Billström同日在國會做外交政策報告時強調「中國專制政權對全球野心持續擴張，中國持續以軍事武力對台威脅行徑不可接受且令人擔憂，瑞典將基於歐洲戰略與跨大西洋緊密合作架構下持續發展對中關係」，並於回應議員質詢時，再次稱許台灣民主體制發展，表示雙邊關係長期穩固且將持續深化互惠。

瑞典近年持續關注印太及台海區域情勢，現任總理Ulf Kristersson在2022年10月上任後第一次國會施政報告中就特別關切及關心中國持續對台武力恫嚇。2023年亦數度對台海情勢表示擔憂，重申中國對台軍事暴力威脅不可接受。

台灣與瑞典雙方共享民主、人權及法治等普世價值，駐瑞典代表處對瑞典政府持續關切台海安全局勢及呼籲中國以符合台灣人民意願方式和平解決分歧表示歡迎與感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法