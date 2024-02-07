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健康醫療網》Novavax 16.5萬劑XBB1.5疫苗已抵台 年前接種多一分保護

考量COVID-19潛在的感染風險提升，為了讓民眾在過年前提升防護力，台灣衛生福利部在農曆新年假期前夕，引進超過16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗
健康醫療網

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2024/02/07 14:53

秋冬呼吸道傳染性疾病一波又一波，許多民眾餘悸猶存，面對即將到來的春節假期，民眾不免擔心群聚、長途旅行、出入公共場所及聚餐等，恐提升感染風險，預防接種措施也成時下熱門討論。

非mRNA 16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗抵台　12歲以上可施打

考量COVID-19潛在的感染風險提升，為了讓民眾在過年前提升防護力，台灣衛生福利部在農曆新年假期前夕，引進超過16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗。根據Novavax官方指出，目前此批疫苗已抵台，並已分配全台醫療院所供民眾接種，提供COVID-19高風險族群多一種非mRNA疫苗的選擇。

根據Novavax指出，XBB.1.5 疫苗已正式抵達台灣，適用於12歲及以上對象，並且已由台灣衛生福利部分發，目前全國醫療院所皆可接種，除了將豐富台灣疫苗施打選擇，也可提供COVID-19高風險族群多一種非mRNA疫苗的選項。

Novavax XBB疫苗開打首日共3752人次接種。（資料照，疾管署提供）

Novavax疫苗可刺激不同免疫系統　廣泛涵蓋流行變種病毒株

數據顯示，新一代Novavax COVID-19疫苗可誘發免疫功能性針對 XBB.1.5、XBB.1.16 和 XBB.2.3 變異株的反應。其他非臨床數據指出，Novavax的疫苗誘發中和性抗體對變異株JN.1、BA.2.86、EG.5.1、FL.1.5.1 和XBB.1.16.6，以及對CD4+ 多功能細胞（T 細胞）反應對照 EG.5.1 和 XBB.1.16.6。這些數據表明 Novavax疫苗可刺激不同的免疫系統，並可能誘發廣泛對於對當前流行的變種病毒的反應。1,2

參考資料：

1.Wherry EJ, Barouch DH. T cell immunity to COVID-19 vaccines. Science. 2022;377（6608）:821-822. doi:10.1126/science.add2897.

2.Markov PV, Ghafari M, Beer M, et al. The evolution of SARS-CoV-2. Nat Rev Microbiol. 2023;21（6）:361-379. doi:10.1038/s41579-023-00878-2.

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 Novavax 16.5萬劑XBB1.5疫苗已抵台 年前接種多一分保護

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