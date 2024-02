健康醫療網》Novavax 16.5萬劑XBB1.5疫苗已抵台 年前接種多一分保護

考量COVID-19潛在的感染風險提升,為了讓民眾在過年前提升防護力,台灣衛生福利部在農曆新年假期前夕,引進超過16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗

秋冬呼吸道傳染性疾病一波又一波,許多民眾餘悸猶存,面對即將到來的春節假期,民眾不免擔心群聚、長途旅行、出入公共場所及聚餐等,恐提升感染風險,預防接種措施也成時下熱門討論。

非mRNA 16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗抵台 12歲以上可施打

考量COVID-19潛在的感染風險提升,為了讓民眾在過年前提升防護力,台灣衛生福利部在農曆新年假期前夕,引進超過16.5萬劑Nuvaxovid XBB1.5疫苗。根據Novavax官方指出,目前此批疫苗已抵台,並已分配全台醫療院所供民眾接種,提供COVID-19高風險族群多一種非mRNA疫苗的選擇。

根據Novavax指出,XBB.1.5 疫苗已正式抵達台灣,適用於12歲及以上對象,並且已由台灣衛生福利部分發,目前全國醫療院所皆可接種,除了將豐富台灣疫苗施打選擇,也可提供COVID-19高風險族群多一種非mRNA疫苗的選項。

Novavax XBB疫苗開打首日共3752人次接種。(資料照,疾管署提供)

Novavax疫苗可刺激不同免疫系統 廣泛涵蓋流行變種病毒株

數據顯示,新一代Novavax COVID-19疫苗可誘發免疫功能性針對 XBB.1.5、XBB.1.16 和 XBB.2.3 變異株的反應。其他非臨床數據指出,Novavax的疫苗誘發中和性抗體對變異株JN.1、BA.2.86、EG.5.1、FL.1.5.1 和XBB.1.16.6,以及對CD4+ 多功能細胞(T 細胞)反應對照 EG.5.1 和 XBB.1.16.6。這些數據表明 Novavax疫苗可刺激不同的免疫系統,並可能誘發廣泛對於對當前流行的變種病毒的反應。1,2

參考資料:

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 Novavax 16.5萬劑XBB1.5疫苗已抵台 年前接種多一分保護

