健康醫療網》出生方式可能影響疫苗效力 自然產嬰兒抗體是兒童接種疫苗的2倍

微生物群的作用之一是在嬰幼兒發展時期訓練免疫系統。如果是自然產，嬰兒遇到的第一個微生物就是母親陰道中的微生物；剖腹產嬰兒則會走上一條截然不同的道路，接觸到的變成人類皮膚、醫院或家中的蟲子。

準爸媽看過來！嬰兒的出生方式可能會影響疫苗效力。外媒《BBC》報導，根據蘇格蘭和荷蘭的最新研究顯示，嬰兒依自然產或剖腹產的不同，會改變體內免疫系統對疫苗的反應，這種差異是由益菌類型造成的，自然產嬰兒產生的保護抗體水準是兒童接種疫苗後的2倍。

根據蘇格蘭和荷蘭的最新研究顯示，自然產嬰兒產生的保護抗體水準是兒童接種疫苗後的2倍。（https://www.freepik.com/）

微生物群在嬰幼兒發展時期訓練免疫系統

微生物包括細菌、真菌、病毒等，主要作用是使人體穩定，數量會比人體細胞還多。微生物群的作用之一是在嬰幼兒發展時期訓練免疫系統。

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如果是自然產，嬰兒遇到的第一個微生物就是母親陰道中的微生物；剖腹產嬰兒則會走上一條截然不同的道路，接觸到的變成人類皮膚、醫院或家中的蟲子。

愛丁堡大學、荷蘭Spaarne醫院和烏得勒支大學醫學中心的研究人員追踪了120名嬰兒的腸道微生物群，從他們的第1個深綠色粘稠胎糞直到他們1歲為止。所有受試嬰兒都已足月且相當健康，研究結果不受其他疾病或早產的影響。

這份發表在《自然通訊》（Nature Communications）雜誌的研究表示，順產嬰兒體內的雙歧桿菌和大腸桿菌（只有少數大腸桿菌菌株是危險的）水準較高，這些益菌讓肺炎球菌和腦膜炎球菌疫苗的抗體水準增加了約一倍，流感疫苗和結核病卡介苗也會受到微生物群的影響。

愛丁堡大學兒科醫學主席黛比博加特（Debby Bogaert）教授表示：「免疫系統和微生物之間的初始交流很重要」腸道細菌會釋放化學物質「短鏈脂肪酸」告訴免疫系統是時候啟動了，若沒有它們，產生抗體的B細胞就會發育的比較少。

值得注意的是，所有兒童在接種疫苗後都會產生抗體，當然剖腹產嬰兒也會有保護力。然而，研究人員表示，這些發現對於那些患有遺傳疾病或早產的人尤其重要，因為他們的免疫系統發育不完全。

「陰道播種」 剖腹產嬰兒也能提升抗體

至於剖腹產的嬰兒要如何提升抗體呢？近期有一種新趨勢「陰道播種」，將母親產道的分泌物塗抹在剖腹產嬰兒身上。另一項最新研究甚至進行了「糞便移植」，將母親的腸道細菌傳給孩子。兩者都旨在取代缺乏的微生物。

然而，博加特教授表示：「從理論上講，將缺乏的微生物還給剖腹產的孩子是個理想，但實際上這很複雜，而且必須確保它不會危險。」雖然科學試驗能篩檢糞便中是否存在感染風險，但如果每個剖腹產嬰兒都得做篩檢，那這種做法就不那麼實用了。她認為，將精準混合的益菌給剖腹產嬰兒是較安全的途徑，或是也可以給剖腹產嬰兒額外注射一劑疫苗。

愛丁堡大學羅斯林研究所免疫學專家尼爾馬博特（Neil Mabbott）教授表示，目前尚不確定體內微生物水準是否直接導致抗體反應增加，但這項研究提出了一種可能性，即可以用細菌補充劑或益菌產品來治療嬰兒，尤其是剖腹產嬰兒，以幫助改善他們的免疫系統、增強對某些疫苗的反應，並降低他們對感染的機率。

英國食品與健康研究中心Quadram Institute Bioscience 的統計學家喬治薩瓦（George Savva）認為，這篇論文對於了解影響嬰兒對疫苗反應的因素以及微生物群的作用非常重要。但這是一項相對較小的研究，需要進一步研究才能得出明確的結論。

原文出處：https://www.bbc.com/news/health-63622595

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者鄭宜芬 出生方式可能影響疫苗效力 自然產嬰兒抗體是兒童接種疫苗的2倍



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