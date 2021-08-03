健康醫療網》癌友接種新冠疫苗安全嗎？ 醫：減少演變重症機會

癌症病人在施打疫苗前，都應先了解自己自己現在的癌症確實診斷、期別、副作用等，因此打疫苗前可先諮詢醫師。

癌友接種新冠疫苗安全嗎？ 醫：減少演變重症機會（https://www.freepik.com/）

新冠肺炎肆虐，讓疫苗接種如火如荼進行，其中癌症病人能否接種疫苗也成為許多患者疑慮。義大癌治療醫院饒坤銘副院長指出，相較於一般民眾，癌症病患是新冠肺炎重症的高風險族群，因此若能接種疫苗將有助降低感染風險，減少演變重症機會，尤其正在治療中的癌友更應該施打疫苗。

施打疫苗前先諮詢醫師 確保疫苗效果彰顯

癌症病人在施打疫苗前，都應先了解自己自己現在的癌症確實診斷、期別、副作用等，因此打疫苗前可先諮詢醫師。饒坤銘副院長解釋，醫師評估都以疫苗效果更重於副作用產生為主，了解目前的治療會不會影響免疫系統，若是會影響，則可透過調整用藥週期來配合疫苗施打，其次則考量副作用產生對身體狀況是否能負荷等評估，因此即使醫師說可以，不代表完全沒有副作用。

請繼續往下閱讀...

接受疫苗手術病人 應術後一週再施打疫苗

饒坤銘副院長說明，根據美國國家癌症研究中心建議，若為要接受癌症手術的病人，則應等術後一週，再來接受疫苗注射，或開刀前數週先接受疫苗注射，避免增加手術併發症風險。此外，若為正在接受免疫治療的病患，除非正發生因接受治療而產生的嚴重過敏反應，否則是可以施打疫苗的，但尚未開始化療的病人，建議在化療開始10天前或更早接受疫苗；若正在化療癌友，則避開造血功能被抑制最嚴重階段，避免為了疫苗而終止化療。

施打疫苗後非完全具抵抗力 仍須做足防護

至於像正接受標靶治療、抗賀爾蒙治療等病人，得考量個人病症、治療方式等，因此施打疫苗前務必先與主治醫師討論評估。饒坤銘副院長強調，目前為止問世的幾種疫苗所提出的臨床證據，都無法說明哪種最適合用於癌友，但共同證據就是有打比沒打更能保護病人，不過即使接受過疫苗，也並非百分百產生抵抗力，因此仍得做足基本防護。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪報導：癌友接種新冠疫苗安全嗎？ 醫：減少演變重症機會

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法