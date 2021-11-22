健康醫療網》混打抗體效價？副作用？ AZ尬莫德納試驗結果大公開

為提升疫苗覆蓋率，瞭解新冠疫苗混合接種的成效也有相當重要性，臺大研究團隊於臺大醫院及衛福部桃園醫院招募健康志願受試者（醫療人員）共400人參與疫苗混打臨床研究，也於19日公開發表試驗結果。

臺大研究團隊於今日（11/19）公開發表混打疫苗試驗結果。

新冠肺炎（COVID-19）對人類健康、社會成本、醫療負荷、經濟活動影響甚鉅。到目前為止全世界已經有超過2億5千萬人感染及超過500萬人死亡。除了保持社交距離、戴口罩、勤洗手及對高風險族群進行檢疫隔離外，提供大規模疫苗施打以產生群體免疫力，仍然是控制COVID-19疫情最根本的方法。為提升疫苗覆蓋率，瞭解新冠疫苗混合接種的成效也有相當重要性，臺大研究團隊於臺大醫院及衛福部桃園醫院招募健康志願受試者（醫療人員）共400人參與疫苗混打臨床研究，也於今日（11/19）公開發表試驗結果。

針對AZ與莫德納進行混打試驗 分別間隔4週與8週

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臺大醫院教學部盛望徽主任說明，此次受試者年齡在20至65歲之間，比較混合接種AZ疫苗與mRNA（Moderna）疫苗對於產生新冠肺炎病毒抗體（SARS-CoV-2 IgG）、中和抗體之效價分析與副作用比較。

研究設計分為四組疫苗接種，每組100人（但其中一名因使用了免疫抑制劑而被排除），包括：第1組， AZ/AZ疫苗間隔8週接種；第2組， AZ/Moderna疫苗間隔8週接種；第3組， AZ/Moderna疫苗間隔4週接種；第4組， Moderna/Moderna疫苗間隔4週接種。

▲圖為臺大醫院教學部主任盛望徽

混打抗體濃度、抗體效價 皆高於施打兩劑AZ

台灣大學張上淳副校長指出，本次試驗並無針對年齡做設計，因試驗起始日期須配合當時疫苗接種時程，因此受試者多為當時第一劑接種AZ疫苗的醫護同仁。

受試者年齡中位數為41歲，75%為女性，在第二劑疫苗接種後第28天之IgG抗體結果分析，AZ/Moderna混合疫苗接種組（第2組和第3組）與Moderna/Moderna疫苗接種組（第4組）的抗體濃度皆顯著高於AZ/AZ疫苗（第1組）。

接受至少一劑Moderna疫苗（第2、3、4組）的參與者對Alpha和Delta 變異株的中和抗體效價均明顯較第1組為高。

▲圖為台灣大學副校長暨台大醫學院內科教授張上淳

混打疫苗最佳間隔仍待國際研究 試驗結果8週較4週佳

初步試驗結果看來，第2組（相隔8週混合接種）相較於第3組（相隔4週混合接種）在第二劑疫苗接種後第28天有較好的Alpha和Delta變異株中和抗體反應。

但目前針對混打間隔要多久最佳，盛望徽主任也解釋，國際間對此仍無定論，在國外間隔期從4週到24週都持續有學者在進行研究，但就台灣本土試驗數據看來，混打疫苗間隔8週抗體表現仍較間隔4週為佳。

混打出現副作用比例較高 需考量個人狀況

許多人相當關心混打副作用的問題，盛望徽主任也對此表示，有關不良反應的部分，混合AZ/Moderna疫苗接種比AZ/AZ疫苗有較高比例出現副作用，如注射部位紅腫熱痛、發燒、畏寒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦等，但是大多數皆為輕微至中等程度的短暫反應，於28天的追蹤期間並無嚴重不良反應出現。

試驗結果可提供民眾參考，但仍需考量個人狀況，盛望徽主任提醒，若民眾施打第一劑疫苗時出現強烈副作用，第二劑仍建議施打與第一劑不同種的疫苗。

未來可望下修疫苗施打年齡 達成進階版全民防疫

盛望徽主任呼籲，原則上不管是任何年齡都建議施打疫苗，未來也會逐漸下修可施打疫苗的年齡，雖然青少年族群染疫多為輕症狀、無症狀，但也可能成為傳播者，因此也不能忽略施打疫苗對青少年族群的重要性。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者賴欣平 混打抗體效價？副作用？ AZ尬莫德納試驗結果大公開

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