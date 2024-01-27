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自由開講》國際訪團接連抵台，象徵新政府已獲國際民意支持

2024/01/27 14:46

邱志偉

這幾天立陶宛、美國國會等重量級議員都先後來到台灣訪問，在大選完的第二周就來到台灣，展現的是對台灣民主肯定。相較於部分人對賴清德擔任總統，仍持續散播所謂的「疑賴論」，必然將不攻自破。同時，也是向中國宣告不要誤判國際輿論走向。今年適逢「台灣關係法」立法第45年，未來賴清德就任總統後，台美關係走向，也將牽動美方在國際的布局。

這次選舉結果，各國如何看待賴清德當選將牽動兩岸關係的走向，特別是美中台三邊會如何改變。以當前趨勢來說，美國官方對賴清德多持正面理解，也相信賴清德將續走蔡英文路線，讓台美關係仍然維持穩定向前。今年適逢台灣關係法通過立法第45年，猶記得40周年活動的口號是：「真朋友，真進展。Real Friends, Real Progress.」台美關係在這45年來，秉持的也是真朋友的友情，所以在多次台海危機時，美方沒有對台灣的危險處境袖手旁觀。而台美真進展也可以體現在「臺美21 世紀貿易倡議」已完成簽訂，對台美的貿易互動有極大助益。

因此，在賴清德當選總統後，美國國會的重量級訪團便立刻來到台灣，表現出對自由民主的認同與肯定。而我的好友，也是立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）也在最短時間來台訪問，令我感到相當窩心。甚至立陶宛讓台灣政府設立以台灣為名的辦事處，這是目前全球與我國沒有邦交的國家當中，唯一以台灣為名的辦事處。

立法院長游錫堃接見及立陶宛國會友台小組訪問團一行人。（本報資料照）

立陶宛是頂著中國斷交壓力下，試圖在兩岸之間維持平衡，東歐國家對台灣人可能並不熟悉，但給予台灣最大支持的卻是來自東歐的立陶宛，在選後立刻派團來訪的也同樣是立陶宛，這個國家絕對值得我們肯定與支持。身為台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長，我更是感到相當光榮，也盼未來台立關係能不斷攀升。

雖然國際訪團接連來到台灣，給予台灣人民許多鼓勵與支持。但我也期盼，未來不論與東歐關係、對美關係，都能夠有更多的突破性進展。美國這次在面對諾魯與我國斷交時，提到聯大2758決議不能決定台灣地位，這是美方過去罕有的聲明，也可以說是台美關係的另一種進展。不過，要能夠有更大的突破發展，還是要建立在制度性的交流往來，也希望美國辦事處能早日正名。況且台灣如今也已經不是單方面接受美國援助，在緊急時刻，台灣也能幫忙，例如COVID-19台灣捐贈許多口罩、美國需要更多半導體晶片商設廠，台積電也已經在亞利桑那州設廠，預計為當地創造數千個工作機會。

台灣從過去單方面接受外國援助，時至今日已經建立出回饋國際的能力。台灣也從威權蛻變為國際民主成員，更已經成功舉辦8次總統民選，如今若有人懷疑國際社會對台灣的支持，那才是罔顧事實。我也盼望，新政府在國際肯定的基礎上，能讓台灣的對外關係更上層樓！

（立法委員）

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